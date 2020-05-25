瓦斯行「惦惦在賺沒人知道」　他推6項優勢：有產業護城河...內行卻嘆氣了

▲送瓦斯真的是辛苦差。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著天然氣管線的普及，使用桶裝瓦斯的家庭大幅降低，而瓦斯行也越來越少；不過，就有網友羅列幾項優勢，直言這一行進入門檻高，加上寡占的市場利基、獲利穩定等，根本惦惦地賺沒人知道。

網友在PTT八卦板提到，有別於咖啡店、早餐店、超商等，現在一區或一里內，瓦斯行少之又少，所以形成獨佔或寡占的市場利基；尤其是那種老公寓、老社區，因為許多人家沒安裝天然瓦斯，所以桶裝的對他們來說，就是民生必需品，客源也相對穩定。

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從獲利角度來看，網友表示，「瓦斯價格上上下下，跟浮動油價一樣，除非政府下令管制價格，否則在售價上永遠有正常利潤，甚至超額利潤。」況且現在的瓦斯行大多是第二或第三代，雖然工作辛苦是真的，但免去創業的風險與未知性，他認為根本現成好賺。

▲桶裝瓦斯。（示意圖／資料照）

他還提到，想進到這一行，要懂瓦斯爐、熱水器構造，也得有基本、甚至一定的電器知識，這時產業護城河就出現了，「重點是，還要知道去哪裡跟上游叫桶裝瓦斯、叫瓦斯爐台的貨、請瓦斯工人，這些都是一般人無法得知的。」

對此，鄉民們紛紛感嘆，「我覺得這真的是血汗錢」、「是...不過是辛苦錢」、「送瓦斯的真的辛苦」、「員工不好請，賺的真的是辛苦錢」。

事實上，就曾有業者指出，早期還可以薄利多銷，但近年來生活型態改變，一大部分人換成天然瓦斯，而不少用戶也是1年叫不到一桶；至於最棘手的，莫過於請不到員工，因扛瓦斯本身就是粗重活，碰上沒電梯的老公寓，還是得硬著頭皮上，所以年輕人根本不願意做。

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