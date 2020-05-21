有3面相「靠魅力賺大錢」！命理老師曝「耳高於眉」超狂能力：這種人非常少

▲有些人懂得靠自身魅力及優勢賺錢，輕鬆就能致富。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

在這個高工時、低薪的時代裡，忙碌的職場生活壓得人們喘不過氣，尤其遇到人生中的瓶頸，對於未來又陷入迷茫，該怎麼辦？擁有10年占卜經驗的命理老師李行在粉專分享「有錢人發財致富」的關鍵，教你懂得透過自身特質及優勢去賺錢，其中「擁有3面相」的人，能靠著自身的魅力輕而易舉地賺大錢。

李行老師指出，關於未來許多人陷於恐慌和痛苦，事實上真正有錢人發財致富的關鍵，是懂得透過自身的特質、強項和優勢賺錢。他在PO文中分析，擁有「3面相」的人能靠自身魅力賺大錢，快來看看你是否天生備有一套致富雷達呢？

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面相1：口如彎弓

這種嘴型的人上唇就像一把彎弓，嘴角向上、唇尾較長，閉合時就像在微笑，一般而言，擁有「弓型口」的人善於思考、情商特別高，且說話娓娓動聽、能言善道，天生談吐自如、妙語如珠，人生中有許多不錯的機遇，要憑藉著自身努力不懈，掌握好天生好口才，一定能發達富貴。

面相2：眼下臥蠶

臥蠶代表的是魅力，擁有增添桃花的力量！一般擁有臥蠶的人，看起來親切、和藹近人，這類人在在人際關係上有著得天獨厚的優勢，同時在事業方面一帆風順，沒有任何波折阻攔。此外，每當遇到困難時，必能得到貴人出手相助，終究能成大器、一生富貴。

面相3：耳高於眉

符合這條件的人非常少，代表著聰明機靈、智力過人，且有超強的學習力，同時對於萬事都展現企圖心、追求成功，一生中不斷發揮潛能、突破自我，在年輕時就已擁有比別人高的名聲和地位。但李行老師也提醒，這類人容易心高氣傲，自帶一股很強的優越感，一定要記得收斂，避免不自覺的得罪人而惹禍上身。