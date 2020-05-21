監視畫面曝！台中縱火犯當警面「抱瓦斯點火」　民眾滿臉驚：瓦斯一直嘶嘶叫

記者李忠憲、陳韻如／台中報導

台中林姓男子因心情不佳，竟在中華路夜市縱火，釀成3人受傷送醫。現場監視器畫面曝光，當時警方獲報，林男形跡鬼祟，於是到場盤查，沒想到林嫌一見到警車到場，竟當著警方面前抱著瓦斯桶點火，逼得警方只能退至馬路上呼叫支援，隨後衝上前去制伏林嫌，並將他帶回。

▲台中中華路夜市縱火，林姓嫌犯移送分局。（圖／記者李忠憲攝）

透過監視器畫面可以看到，事發當時2名員警到場與林嫌對峙，沒想到他就當著員警面前抱起瓦斯桶點火，而員警見狀也立刻退回馬路上，並立刻呼叫支援，隨後衝進騎樓下制伏林嫌，然而這時火勢已一發不可收拾，嚇得店家裡頭的民眾全都逃至馬路。

▲林嫌當員警面前點燃瓦斯，火勢一發不可收拾。（圖／台中市消防局提供）

現場員警事後表示，當他們到場時林嫌已經點火，他們見狀便立刻上前逮捕。不過，有目擊民眾表示，當時聽到瓦斯發出「嘶嘶」聲響，員警還一度不敢靠近退至馬路，見到林嫌點了火後，員警才上前逮捕，與警方說法有些許差距。

▲林嫌點燃瓦斯，警方被逼的退至馬路上呼叫支援。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方初步調查，林嫌大學肄業，並無前科，而他向警方坦承有吸毒，原本在加油站工作，但已離職，而事發當時是因為心情不好才會犯案，但詳細的案情仍有待釐清。

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