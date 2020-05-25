口罩開放外銷預定6/1上路！　剩下的量由廠商自由買賣「國內也可多買」

▲陳時中表示，口罩開放方面這周會決定，預定6/1起實施，剩下的量可由廠商自由買賣。（圖／指揮中心提供）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣2月起實施口罩實名制，4月9日起至今，口罩實名制則是採14天買9片政策。隨著國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，大致上口罩開放方面這周會決定，預定6/1起實施，主要採定額徵收，剩下的量就由相關廠商做自由買賣。

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▲陳時中表示，6月底前一定會開放口罩外銷。（圖／記者湯興漢攝）



國內今天無新增確診個案，病例維持441例，隨著國內疫情趨緩，外界也關心何時開放口罩外銷或是鬆綁口罩實名制。對此，陳時中表示，大致上口罩開放方面，這周就會決定，預定6/1起會來實施，採取定額徵收方式。

陳時中指出，會確定庫存量、戰備量以及民生使用、公務使用方面做「大水庫調配」，剩下的量就由相關廠商做自由買賣。

▲口罩實名制將繼續維持，但定額徵收後剩餘的量，也開放廠商自由買賣，民眾也可多買。（圖／記者簡仲豪攝）

至於開放口罩自由買賣後，是否仍維持14天9片的實名制政策？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥會後補充，國內口罩供應部分仍會維持實名制措施，但民眾可以多買。

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