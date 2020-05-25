違者拒載！　南韓強制要求大眾運輸乘客「戴口罩」

▲南韓衛生當局下令，大眾運輸業者能要求乘客配戴口罩，否則拒載。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓梨泰院夜店群聚感染引起的連鎖效應，至今已新增1宗「六次感染」病例，且該患者為計程車司機。為防堵病毒在境內遍地開花，南韓衛生當局研擬，26日起將勸導大眾運輸旅客強制配戴口罩，違者會被拒載。

中央災難安全對策本部在25日記者會表示，基於近來天氣愈發炎熱，即使部份地方政府（首爾、仁川、大邱）先前已對運輸業者下達指令，仍有部分乘客未依規定配戴口罩，明（26）日將強化全國各地宣導力度，要求公車、客運、計程車、地鐵、火車等乘客務必配戴口罩，否則業者有權拒載；而拒載違規乘客之業者，政府能暫時免除其停業、罰金等行政處分。

部份航空公司18日起要求全體乘客配戴口罩，27日起所有航空公司的國際、國內航線乘客須配戴口罩。

保健福祉部長朴淩厚（박능후）表示，在整起梨泰院群聚感染的傳染鏈中，受感染之接觸者人數，與娛樂設施內的感染者相比，足足高達1.3倍；他同時呼籲，為防堵病毒在各地區、校園內傳播，每位國民的積極配合都相當重要。

國土交通部人士分析，目前雖無法條強制規範旅客戴口罩，不過透過政府對各運輸業者下達的「拒載措施」，可望緩解乘客不願戴口罩的問題。

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