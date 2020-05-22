微軟Surface 耳機將添「指紋辨識」功能！　新專利展現挑戰Apple野心

▲Surface Headphones未來有可能會添增指紋辨識功能。（圖／取自微軟官網）

記者王曉敏／綜合報導

微軟本月初正式推出了新一代Surface Headphones耳罩式耳機，具備觸控及fingertip controls功能，而微軟一項最新專利透露，該系列耳機未來可能會添增指紋辨識等更多便捷新功能，預計將會受到粉絲群的喜愛。

科技新聞媒體《Patently Apple》報導，美國專利商標局（USPTO）21日發布了一項微軟新專利，內容涉及在未來的Surface Headphones機款中添增指紋辨識功能。

微軟在專利文件中指出，當前有許多電子設備仍不具備內建的指紋辨識功能，但為進一步保障用戶的安全並方便登入，這些設備仍有配備指紋辨識系統的必要。如今，耳機作為大多數電子設備必不可少的音響 I/O 配件，為容納指紋辨識模組或認證功能提供了可行的平台，是用戶可在收聽音樂的同時以安全的方式登入其帳號或設備。

微軟釋出的專利圖示展示了一款「有線的」Surface耳機，不過微軟也指出，透過藍牙、Wi-Fi等方式進行無線連接也是可行的。微軟指出，在與無線的Surface耳機配對時，指紋讀取器（圖中的#120）將可能包含在耳機中。

▼微軟Surface Headphones專利圖示。（圖／取自Patently Apple）

《Patently Apple》指出，微軟過去曾數度挑戰蘋果，此前其試圖挑戰iPad，但失敗了，後來微軟又透過高階筆電Surface Book 3挑戰MacBook Pro，但還是失敗了。如今，微軟正嘗試透過Surface Earbuds來挑戰蘋果最受歡迎的AirPods Pro。

儘管微軟在耳罩式耳機方面已超越蘋果，但近期有消息指出蘋果即將推出首款耳罩式AirPods耳機AirPods Studio，蘋果極有機會再度超越微軟。

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