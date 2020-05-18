微軟雙螢幕手機Surface Duo規格曝光！內建3460mAh電池　最快今年上市

▲微軟雙螢幕手機 Surface Duo 最快將於今年上市。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

微軟去年在 Surface 新品發表會上首度展示了雙螢幕筆電 Surface Neo 及雙螢幕手機 Surface Duo 。此前除了基本的螢幕尺寸外，外界並不知曉 Surface Duo 更多規格細節，不過稍早外媒透露，該機款將配備 6GB RAM，及 3460mAh 電池。

自發表後，微軟一直未曾透露關於 Surface Duo 的更多細節，此前外界對該機款的了解一直停留在發表會當日所提供的資訊。包括運行 Android 作業系統，搭載高通前一代高階處理器 S855，並配備兩個 5.6 吋螢幕，解析度皆為 1800x1350，支援 Surface Pen，設備本身厚度為 4.8mm。不過稍早科技網站《Windows Central》引述消息來源說法提供了更多該機款規格方面的資訊。

報導指出，Surface Duo 目前於微軟內部處於「take-home status」，這意味著 Surface 硬體部門的員工可實際在現實生活中測試並使用該機款。這種階段通常會在設備「幾乎準備就緒」時啟動，且據知情人士說法，Surface Duo 的「take-home」狀態已啟動一段時間了，微軟希望能在今年的假日季前推出該產品。

Surface Duo 的硬體規格已幾乎確認，但整體來說無法使其於推出時成為「與眾不同」的設備。據消息來源說法，Surface Duo 將於今年上市，搭載高通 S855 處理器，配備 6GB RAM 及 64GB 或 256GB ROM，其於右側螢幕上方有著一個 1100 萬畫素的鏡頭，顯示器為 AMOLED 螢幕，畫素密度（Pixel Density）為 401 PPI。

此外，該機款將具備 3460mAh 容量的電池，消息來源指出，Surface Duo 可以使用一整天，但不要期待該機款成為「續航冠軍」。其具備 USB-C 連接埠快充功能，但消息指出，當前的測試機款不具備無線充電或 NFC 功能。此外，Surface Duo 也不支援 5G，僅支援 4G LTE 連線。

Surface Duo 將運行 Android 10，但有傳聞稱其將更快可更新至 Android 11。微軟的目標是於今年 6 月初將預先裝載於該機款上的 App 確定，並建立出廠作業系統畫面。預先裝載於 Surface Duo 的所有微軟第一方 App 都將可支援雙螢幕顯示，並在適用的情況下，在兩個不同的 App 間具備拖放功能，而該功能並非所有 Android 第三方 App 皆具備。