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微軟MR裝置HoloLens 2確認引進台灣有跟廠商合作的計畫並支援5G

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▲微軟Hololens 2介紹。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

在微軟開發者大會Build 2020開始前夕，微軟公司先行在線上發表了自家的Surface系列產品，如今活動開始了，微軟MR總監證實，旗下HoloLens 2將會導入5G，並且拓展其他更多國家與地區，包括香港、台灣。

受到新冠肺炎（COVID-19）影響，微軟開發者大會首次在線上以虛擬形式開辦。其中，微軟公司混合實境(MR)技術總監Greg Sullivan談到了HoloLens 2的後續發展，他宣布今年秋天預計拓展更多國家與地區，這包括荷蘭、瑞士、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、挪威、丹麥、比利時、葡萄牙、波蘭、新加坡、韓國、香港，以及台灣。

至於以產品定位來說，定價高達3500美元的HoloLens 2面向的當然還是商務市場，但是為了拓展給更多企業使用，所以預計今年夏天會直接上架到微軟商店，只要有信用卡、微軟帳號就可以購買。

從這次的發表會來看，微軟正在優化自家的AR運算能力，未來將逐步走向雲端運算的形式來解決產品比較貴、比較重的問題，另外一方面也正在透過所謂Azure雲端空間定位的功能，以實際位置共享的形式操作AR。記者認為這些方向主要是為了MR裝置的下一步來佈局，藉此在未來推出更親民版本的HoloLens，或許在將來《一級玩家》那種電影情節將隨處可見，好比說在沒有電視的房間進入虛擬觀眾席看NBA，在客廳跟美國的親友來一場刺激的虛擬球賽。

雖然這次還是沒有告知具體產品銷量，但根據Sullivan透露，目前HoloLens 2當中最受歡迎的應用程式是Dynamics 365 Guides。這個應用程式大致上了解下，應該是透過遠端指導的形式，來解決工商業專業人力的問題。舉例來說，透過AR指導，住在台灣的工程師，就不用飛到歐洲去教工廠的工作人員怎麼操作複雜的工具。這種遠端操作是在第一代Hololens發表之後，就讓記者認為非常有發展潛力的應用。

在後續產品更新方面，Sullivan確認HoloLens 2會支援5G，但是方式很陽春，是透過USB接入的方式來讓裝置支援5G跟4G LTE，在這之前HoloLens 2，還是只支援WiFi性質。

在後續接受美國媒體線上訪談當中，Sullivan更進一步回應未來發展性的問題，他坦承，確實導入5G後、搭配雲端渲染的AR/VR裝置會比較便宜，但是目前微軟仍專注在拓展Hololens 2 的全球佈局，主要原因在於微軟公司要先打造整個戰略生態系統，不過他也不排除跟第三方公司合作AR頭戴式裝置的可能性。（好比說幾年跟宏碁合作推出的MR裝置）

整體來說，相較於蘋果公司、Google公司來說，微軟公司位於MR發展的態度是積極而且堅定，但目前還在商務應用階段，從後續訪談也可以看到，如果想要低價的AR產品，或許可以從華碩、宏碁這些第三方合作夥伴看得到，至於什麼時候推出，還是那句老答案「時間到了就看得到了」。

但無論如何，面對5G時代來臨，世界可能會有一些變化，但如果真的進入6G時代，你所認知的世界或許如同電影節般發展。

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