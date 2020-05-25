民進黨苗栗縣黨部選舉　李貴富14票險勝當選18屆主委

▲苗栗縣前縣議員李貴富以14票險勝，當選民進黨苗栗縣黨部第18屆主委。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

民進黨苗栗縣黨部主委選舉結果揭曉，縣黨部評議委員召集人李貴富以611票，僅14票之差，險勝黨籍縣議員羅貴星的597票，當選第18屆主委；縣黨部指出，具黨籍總選舉人數為1788人，3搶1的投票結果，衝出8成高投票率，此次選舉也是歷年來最激烈一戰。

民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿2屆任滿，下屆主委新局面，包括縣黨部評議委員召集人前縣議員李貴富、縣議員羅貴星，及縣黨部評議委員張再凱登記，也是歷來參選人最多一次；24日投票日天氣放晴，3投票所平均投票率上看8成，充分顯示黨員的意志。

其中，李貴富被視為正國會杜文卿的接班人，羅貴星有新潮流支持，張再凱則涉足黨務系統多年，李、羅得票數一度拉鋸。開票結果出爐，最終由李貴富以611票，14票之差順利當選第18屆苗栗縣黨部主任委員。其次為羅貴星拿下597票、張再凱獲得226票支持。

李貴富也強調，首要的工作即為招募年輕新世代，提名優秀人才參選下屆地方公職人員選舉；再來擴大民進黨在苗栗的服務能量，激化苗栗政治生態，翻轉「苗栗國」印象，希望突破民進黨未能在苗栗執政的魔咒。

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