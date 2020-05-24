民進黨台南市黨部主委選舉出爐　潘新傳勝出當選主委

▲民進黨台南市黨部主委選舉出爐，潘新傳勝出當選，將接任主委一職。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

民進黨台南市黨部主委選舉24日投票，共有9個投票所，投票率開出平均7成，甚至有些投票所高達8成投票率，選舉結果由潘新傳擊敗陳世輝勝出，市黨部指出，這一次主委選舉黨員相當重視，投票意願非常高，應歸功蔡英文政府防疫成績亮眼，施政獲得人民肯定，提高黨員榮譽感增加投票意願。

民進黨台南市黨部表示，結束連日梅雨，24日投票日放晴，黨員相偕出門投票，從早上8時到下午4時幾乎是沒有間斷的人潮熱絡，市黨部依中央黨部指示，增加防疫措施，保持安全距離，並秉持公正公平態度順利完成所有選務工作。市黨部表示感謝黨員同志們踴躍投票，表達出對民進黨黨務的關心跟支持，也呼籲所有民進黨的支持者，邀約更多認同民進黨的人來加入民進黨，一起用行動壯大台灣。24日台南市總投票率71．64 %，可投票人數25323。

台南市黨部主委當選人潘新傳指出，感謝所有黨員的支持，接下來是承擔責任，實現政見的時候了，他將全力以赴，帶領民進黨台南市黨部，以及全體黨員同志共同為台灣民主打拼，讓民進黨永續執政。

這次的選舉過程中，雖然有一些紛紛擾擾，但選舉過後，仍要弭平傷痕，整合地方，他的目標就是黨部成為所有黨員最溫暖的家，黨員同志都是一家人，未來他也將依照這樣的方向繼續努力，秉持公平公正的態度來主持黨務，讓黨務順利發展，民進黨繼續向前進，也請所有黨員同志和他一起攜手為民進黨努力，為台灣加油，和蔡英文總統、賴清德副總統一起，用行動改變台灣。

敗選的候選人陳世輝指出：「那美好與醜陋的仗，我已經打過之後……，無論如何，民進黨的黨職改選繼蔡英文總統於520宣誓就職連任，並兼任黨主席後的星期假日，除了台北市黨部由卓榮泰前主席的黨中央宣布暫停選務以外，其他各縣市地方黨部容或有競爭也不乏紛爭，總算如期完成宣告第一階段的落幕………，民主選舉原本就是數人頭不比拳頭槍砲的戰爭，輸贏勝敗只是一時並非一世。陳世輝從黨外美麗島雜誌社到建黨33年可以驕傲自豪的說：此心永為民進黨員。即便如此，我仍然不得不誠實的嚴肅控訴；這是一場既不公平無正義並骯髒且醜陋更黑金的選舉……，我個人的輸贏勝負已經不再重要，民進黨的台灣魂如何重建？才是未來所有黨員先進前輩們應該日思夜念心繫的關鍵！感謝大家！銘謝賜票！」。

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