民進黨黨部主委完整名單出爐！蔡英文回任主席「派系大戰」結果一次看





▲總統兼任民進黨主席蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨地方黨部主委24日舉行改選，這也是總統蔡英文回任黨主席後的首次黨務選戰。最受外界矚目、牽動霸韓且被視為是2022前哨站的高雄市由趙天麟當選新任黨部主委，另外新北市、桃園市、台中市、台南市依序由何博文、張火爐、李天生、潘新傳勝出。

備受外界關注的高雄市黨部主委選戰，牽動霸韓及後續補選，更被視為是2022前哨站。這次由「菊系」人馬高市議員高閔琳，出馬挑戰「海派」立委趙天麟，最終由趙天麟勝出。

針對罷韓若真的成功，會如何布局？趙天麟24日受訪時回應，市長改選相對單純，因為補選不會進行初選，直接由中央黨部徵召，「如果徵選我的意見我會推薦陳其邁，陳其邁有意願、做好準備，他是最適合人選。」

台南市戰況同樣激烈，最終由被視為是市長黃偉哲人馬、「新潮流」的潘新傳，擊敗正國會對手陳世輝，當選台南市黨部主委。六都中的新北市「海派」市議員何博文、桃園市「新潮流」的張火爐，以及台中市「正國會」議員李天生都是同額競選，開票結果也都順利當選各地黨部主委。

除了六都之外，基隆市由蘇仁和當選，新竹市由陳建名當選，新竹縣由彭瑞德當選，苗栗縣由「正國會」李貴富當選，彰化縣由「正國會」邱建富當選，南投縣由「綠色友誼連線」羅美玲當選，雲林縣由江宗保當選，嘉義縣市分別由林秀琴、黃露慧當選，屏東縣由許展維當選，宜蘭縣由「正國會」陳俊宇當選，台東縣由「英系」劉櫂豪當選，花蓮縣、澎湖縣、金門縣分別由陳景豊、盧長在、許建全當選。

總統蔡英文回任黨主席後，首先面對地方黨部主委選舉結果出爐，這次民進黨地方黨部選舉，可謂是2022選舉提名的前哨戰，也是蔡英文重掌黨機器後的地方勢力大洗牌，依據最終開票結果，可說是正國會、海派的大勝利。

【民進黨各縣市黨部主委當選名單】

台北市黨部（暫停選舉）

新北市黨部：何博文

桃園市黨部：張火爐

台中市黨部：李天生

台南市黨部：潘新傳

高雄市黨部：趙天麟

宜蘭縣黨部：陳俊宇

新竹縣黨部：彭瑞德

苗栗縣黨部：李貴富

彰化縣黨部：邱建富

南投縣黨部：羅美玲

雲林縣黨部：江宗保

嘉義縣黨部：林秀琴

屏東縣黨部：許展維

花蓮縣黨部：陳景豊

台東縣黨部：劉櫂豪

澎湖縣黨部：盧長在

基隆市黨部：蘇仁和

新竹市黨部：陳建名

嘉義市黨部：黃露慧

金門縣黨部：許建全

▼民進黨公布各縣市黨部主委當選名單。（圖／民進黨提供）