2022前哨戰！民進黨部主委選舉結果出爐　六都名單一次看





▲民進黨高雄市黨部主委由趙天麟勝出。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨24日舉辦黨職選舉，這也是總統蔡英文回任黨主席後的首場黨內選務，其中又以高雄市黨部主委牽動罷韓、2022首長選戰最受外界注目。24日晚間最新開票狀況，「海派」立委趙天麟擊敗「菊系」高雄市議員高閔琳，順利當選高雄市黨部主委。

高雄市黨部主委一戰牽動罷韓及2022選戰佈局，備受外界關注，最終由趙天麟勝出。他一早受訪被問到若罷韓真的成功，會如何布局？趙天麟說，市長改選相對單純，因為補選不會進行初選，直接由中央黨部徵召，「如果徵選我的意見我會推薦陳其邁，陳其邁有意願、做好準備，他是最適合人選。」

截至晚間六點半，台南市尚未開完票，不過依照目前開票情形，被視為是市長黃偉哲人馬、新潮流的潘新傳持續領先對手，可望擊敗正國會執委陳世輝，當選台南市黨部主委。

除了高雄和台南的激戰，六都中的台北市則是因為候選人王孝維、薛凌互控賄選暫停選舉。剩下的三都包含新北市海派市議員何博文、桃園市新潮流的張火爐，以及台中市正國會議員李天生都是同額競選，順利當選各地黨部主委。

六都之外各地當選名單，宜蘭縣黨部主委當選人陳俊宇、苗栗縣黨部主委當選人李貴富、彰化縣黨部主委當選人邱建富、雲林縣黨部主委當選人江宗保、屏東縣黨部主委當選人許展維、花蓮縣黨部主委當選人陳景豊、台東縣黨部主委當選人劉櫂豪、澎湖縣黨部主委當選人盧長在、基隆市黨部主委當選人蘇仁和、新竹市黨部主委當選人陳建名、金門縣黨部黨部主委當選人許建全。

截至晚間六點半，新竹縣、南投縣、嘉義縣市、勞工黨部等地陸續開票中，詳細結果尚待民進黨中央黨部公布。