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陸擴大「入伍規模」提高獎勵金　大學生將兵役納入就業考量

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▲中共解放軍東部戰區第73集團軍陸航部隊開訓。（圖／翻攝自東部戰區微信，下同）

▲陸推就業計畫，其中包含擴大當兵入伍規模。（圖／翻攝自東部戰區微信）

實習記者施怡妏／綜合報導

受到疫情影響，許多剛畢業的大學生找不到工作，大陸教育部、人社部等6個部門，於本月6日宣布啟動，「高校畢業生就業百日衝刺行動」，鼓勵大學生升學、創業，政府單位與國有企業也擴大招募等10項政策，其中包含擴大當兵入伍規模，加強精準徵兵與精準動員，因此失業潮可能會讓更多優秀大學生把參軍納入就業考量。

據了解，「高校畢業生就業百日衝刺行動」從五月份開始到八月份，10大專項力幫助畢業生順利就業、創業。10項分別為，升學擴招吸納、充實基層專項、擴大畢業生參軍入伍、開拓基層崗位、推進企業穩崗擴就業、持續開展網上就業服務、推進創業帶動就業、開展重點幫扶支持湖北、助力脫貧攻堅、狠抓責任落實。

▲▼解放軍「PCL181新型車載加榴砲」服役　列裝東部戰區。（圖／翻攝中國之聲）

▲在大陸任何人都有義務依規定服兵役。（圖／翻攝中國之聲）

為了響應其中「擴大畢業生參軍入伍」政策，近期大陸各地紛紛發布相關措施，例如，四川省成都市提供24萬人民幣（約新台幣101萬元）的補助金，退役後如在當地就業，可遷入戶籍；南京市規定，以大學學歷入伍獎勵金標準提高20%；安徽省擬發給大學以上學歷入伍者獎勵金等。

大陸兵役制度宗旨為，「實行義務兵與志願兵相結合、民兵與預備役相結合的兵役制度」，不分民族、種族、職業、家庭出身、宗教信仰和教育程度，都有義務依照本法的規定服兵役。」從2020年起，大陸每年進行兩次次徵集服現役工作，每年12月31日以前年滿18歲的男性公民，應當被徵集服現役。當年未被徵集的，在22歲以前仍可以被徵集服現役，普通高等學校畢業生的徵集年齡可以放寬至24歲。

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