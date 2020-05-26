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防疫鬥爭對軍隊是「一次大考」！習近平：人民軍隊是黨和人民可信賴的英雄

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▲▼2020全國兩會,人大,政協,習近平。（圖／路透社）

▲2020全國兩會,人大,政協,習近平。（圖／路透社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

大陸全國兩會即將結束，中共中央總書記、國家主席習近平今（26）日出席解放軍和武警部隊代表團全體會議時強調，全軍要自覺把思想和行動統一到黨中央決策部署上來，他對全軍在執行新冠肺炎防疫的任務上予以肯定，並稱「這場疫情防控鬥爭對我軍是一次大考。實踐再次證明，人民軍隊始終是黨和人民完全可以信賴的英雄軍隊」。

據《新華社》報導，習近平表示，疫情對世界格局、我國安全和發展產生了深刻影響，要堅持底線思維，全面加強練兵備戰工作，及時有效處置各種複雜情況，堅決維護國家主權、安全、發展利益，維護國家戰略全局穩定；「要探索疫情防控常態化條件下練兵備戰方式方法，因時因勢搞好科學調控，加緊推進軍事鬥爭準備，靈活開展實戰化軍事訓練，全面提高我軍遂行軍事任務能力。」

習近平指出，這場疫情防控鬥爭對國防和軍隊改革是一次實際檢驗，充分體現了改革成效，同時也對改革提出了新要求。他認為，軍隊要如期完成既定改革任務，對防疫工作中暴露出的新情況新問題，要注重用改革創新的思路和辦法加以解決；要發揮軍隊醫學科研優勢，加快新冠肺炎藥物和疫苗研發，拿出更多硬核產品。

他說，要堅持向科技創新要戰鬥力，加強國防科技創新特別是自主創新、原始創新；改革創新關鍵在人，要構建「三位一體」人才培養體系，打造德才兼備的高素質、專業化新型軍事人才方陣。

習近平提到，要編制好軍隊建設「十四五」規劃，注重同國家發展佈局相協調，搞好戰略層面一體籌畫，確保規劃品質；要科學安排，精打細算，把軍費管理好、使用好，使每一分錢都花出最大效益。最後強調，軍隊要在完成好軍事任務的同時，支援地方經濟社會發展，支持打贏脫貧攻堅戰，協助地方做好維護社會大局穩定工作。

▲▼ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

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