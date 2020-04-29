恐怖情人！男大生掐脖逼復合…還要她道歉：鬧進警局是人生羞辱

▲蔡男不滿分手，想求復合又遭拒，竟對女方拉扯、掐脖鬧進警局，事後還不認錯，遭判刑3月，得易科罰金。（示意圖／pixabay）

記者孫于珊／台北報導

一名輔仁大學三年級的蔡姓男子，因分手後求復合未果，竟一路糾纏就讀世新大學的前女友小荷（化名），還強行肢體拉扯、掐脖，讓小荷差點窒息，沒想到蔡男完全不認錯，甚至怪小荷讓他進警局，尊嚴受辱、丟臉，要求小荷道歉。台北地院認為蔡男無悔意，依強制罪判他3月徒刑，得易科罰金9萬元。可上訴。

判決指出，2018年11月29日下午，蔡男前往世新大學找小荷談判，但小荷表明不願再與蔡男接觸，於是動身前往景美捷運站，準備去打工，不過小荷行走過程中，蔡男一路尾隨，然後突然拉扯小荷手部，還以手臂勾住小荷脖子，不讓小荷離去，小荷隨即大聲呼救，一旁路人見狀後報警，直到員警到場後，蔡男才鬆手。

蔡男不僅否認犯行，還要求小荷跟他道歉！他辯稱，小荷常常提分手，覺得小荷反覆無常，他沒有要分手，自認彼此還是情侶關係，而強制罪是指利害關係相對人，既然是情侶就不構成，堅認自己無罪；還說當天是小荷情緒暴躁，他怕小荷情緒失控衝向馬路發生危險，才用雙手抱住小荷，他沒有用力，小荷也沒受傷；甚至說到，他因為此事鬧到警局，讓他覺得是「人生的羞辱」，他希望小荷向他道歉。

小荷則指出，她與蔡男交往後才知道對方有憂鬱症，交往期間蔡男常情緒失控，2019年11月初，已在警察局分手，當時雙方父母都在場，但蔡男一直想復合，她不答應，於是蔡男到學校找她，還一直跟著她，她那時候沒有奔跑，也沒有要誇越馬路，但蔡男竟衝過來拉她的手不讓她走，還從背後掐脖子，致她無法呼吸，她嚇得抗拒掙脫、大喊救命。

小荷表示，蔡男掐她脖子後，還會以電話或到學校騷擾她，造成她身心恐懼，不敢上學、不敢出外打工，警衛跟教官都曾目擊，雙方學校的性平會也有調查報告，蔡男甚至告她和她父母恐嚇，認為蔡男疑似有報復心態，害怕蔡男會再做出傷害她的舉動。

小荷還說，她不是不想和解，而是蔡男毫無悔意，完全不承認錯誤，猛找藉口脫罪；公訴檢察官也說，蔡男犯後態度不佳，做錯事還一直找理由辯解，沒有悔意。法官審酌一切情狀後，認定蔡男說法不可採，蔡男確實有以強暴、脅迫手段妨害小荷的自由權利，因此依強制罪判他3月徒刑，得易科罰金。

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