快訊／高雄「分隔島爆炸」飄香菇狀黑煙！　女嚇傻：前兩天經過可能就死了

▲高雄市三民區同盟路分隔島傳出爆炸巨響，消防隊趕到現場戒護 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三民區同盟路驚傳一聲爆炸巨響，民眾衝出門外一看，路中央的分隔島竟然不停冒出白煙，一開始還有「香菇」形狀，民眾趕緊打電話通報消防隊，經過到場研判沒有立即危險，交給台電人員處理後續情況，不過這起爆炸，讓人議論說：「還好爆炸不是在前2天下大雨的時候，不然積水可是會電死人」。

就在24日晚間八點多左右，同盟路地下道拆除路段突然傳出一聲巨大爆炸聲響，住在旁邊的民眾聽到這一聲響全都嚇壞了，立刻衝出來看，一名目擊阿伯直呼「好大！爆炸的聲，一開始就看到煙，突然間就炸了！」另外一名女住戶也說，還好沒有積水，「不然會被電死」，之前下雨附近都會積水，如果是前兩天經過可能就會死了，「人若通過積水就會被電死了！」

▲高雄市三民區同盟路分隔島傳出爆炸巨響，消防隊趕到現場戒護 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市三民區同盟路分隔島傳出爆炸巨響（紅圈處） 。（圖／記者吳奕靖攝）



阿伯也說自己看到這一幕之後，嚇出一身冷汗，也請家人趕緊打電話報警，消防隊接獲通報之後也迅速趕到現場來了解，初步認為並沒有立即性危險，等到台電人員抵達後，就把現場交給了他們，而處理員警也詢問台電人員冒煙、爆炸究竟是怎麼回事？台電人員則表示，現場電線秀逗，是以前路燈的線路。

▲高雄市三民區同盟路分隔島傳出爆炸巨響，現場民眾議論紛紛 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市三民區同盟路分隔島傳出爆炸巨響，現場民眾議論紛紛 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市三民區同盟路分隔島傳出爆炸巨響，台電人員趕抵現場處理。（圖／記者吳奕靖攝）