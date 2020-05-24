▲ 新北從農路上我們挺你，「農漁民專案升級輔導提案」開放申請。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農漁民朋友從事農業生產過程中會遇到各種問題需要解決，但小農的資源有限，若有外部資源幫忙，就能達到事半功倍效果。新北市政府農業局推動「新北市新農漁民輔導計畫」，提供新農漁民經營改善輔導，2020年度「專案升級輔導提案」於5月25日至6月5日止開放申請，歡迎新北市新農漁民朋友多加利用。

新北市農業局推出「新農漁民專案升級輔導提案」，鼓勵新北市農漁民針對「包裝設計」、「電子商務」、「休閒農業」、「農漁產品加工」、「創意料理開發」或「農業機械」等項目進行改善，提高產業競爭力。

▲ 「農漁民專案升級輔導提案」開放申請。

農業局表示，輔導提案分為個人提案和聯合提案，於新北市境內實際從事農漁生產之農漁民、公司、農漁合作社、農業產業團體，或農漁經營場域設置於新北市者皆可申請，個人案每案給予15萬元輔導經費補助，聯合案每案給予30萬元輔導經費補助，申請者需負擔20%自籌款搭配輔導單位共同執行。

三峽谷芳有機茶園的李昌峻表示，過去曾申請輔導資源設計新的產品包裝，突顯品牌特色，讓產品更具質感與吸引力，與通路洽談上架也更順利。坪林地區的白青長茶作坊、田美茶園和金瓜三號則是申請聯合型輔導案，共同開發茶食料理、創意茶點和伴手禮，並推動茶山小旅行，以茶席展現生活風格品味，突顯坪林地域品牌。

▲ 新北市政府農業局推動「新北市新農漁民輔導計畫」，提供新農漁民經營改善輔導。

農業局長李玟表示，將持續挹注資源輔導青年農民，建置服務平台，整合並提供農業局內外部資源執行輔導服務，提升農民專業能量，媒合銷售通路及創造異業合作機會，並透過課程學習觀摩交流，刺激創新經營思維，引導至專案輔導，深化產品力和經營力，開創年輕世代更容易參與的農業環境，培育新世代農業趨勢之在地青農明星，提升品牌知名度與營收，為本市農業發展注入新動力，促進農業永續發展。

輔導案申請時間是從5月25日至6月5日止，採競爭型提案，有興趣的新農漁民朋友請務必把握時間，若有任何問題，可撥諮詢專線：02-2391-1368中衛發展中心分機1364杜小姐、分機1352左先生、分機8764王小姐。完整申請簡章請上計畫網站下載：https://ntpcnewfarmer.weebly.com，或加入新北青農Line@：ID：@460monor



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