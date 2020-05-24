　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北從農路上我們挺你　「農漁民專案升級輔導提案」開放申請

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 新北從農路上我們挺你 「農漁民專案升級輔導提案」開放申請。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北從農路上我們挺你，「農漁民專案升級輔導提案」開放申請。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農漁民朋友從事農業生產過程中會遇到各種問題需要解決，但小農的資源有限，若有外部資源幫忙，就能達到事半功倍效果。新北市政府農業局推動「新北市新農漁民輔導計畫」，提供新農漁民經營改善輔導，2020年度「專案升級輔導提案」於5月25日至6月5日止開放申請，歡迎新北市新農漁民朋友多加利用。

新北市農業局推出「新農漁民專案升級輔導提案」，鼓勵新北市農漁民針對「包裝設計」、「電子商務」、「休閒農業」、「農漁產品加工」、「創意料理開發」或「農業機械」等項目進行改善，提高產業競爭力。

▲ 新北從農路上我們挺你 「農漁民專案升級輔導提案」開放申請。（圖／新北市農業局提供）

▲ 「農漁民專案升級輔導提案」開放申請。

農業局表示，輔導提案分為個人提案和聯合提案，於新北市境內實際從事農漁生產之農漁民、公司、農漁合作社、農業產業團體，或農漁經營場域設置於新北市者皆可申請，個人案每案給予15萬元輔導經費補助，聯合案每案給予30萬元輔導經費補助，申請者需負擔20%自籌款搭配輔導單位共同執行。

三峽谷芳有機茶園的李昌峻表示，過去曾申請輔導資源設計新的產品包裝，突顯品牌特色，讓產品更具質感與吸引力，與通路洽談上架也更順利。坪林地區的白青長茶作坊、田美茶園和金瓜三號則是申請聯合型輔導案，共同開發茶食料理、創意茶點和伴手禮，並推動茶山小旅行，以茶席展現生活風格品味，突顯坪林地域品牌。

▲ 新北從農路上我們挺你 「農漁民專案升級輔導提案」開放申請。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北市政府農業局推動「新北市新農漁民輔導計畫」，提供新農漁民經營改善輔導。

農業局長李玟表示，將持續挹注資源輔導青年農民，建置服務平台，整合並提供農業局內外部資源執行輔導服務，提升農民專業能量，媒合銷售通路及創造異業合作機會，並透過課程學習觀摩交流，刺激創新經營思維，引導至專案輔導，深化產品力和經營力，開創年輕世代更容易參與的農業環境，培育新世代農業趨勢之在地青農明星，提升品牌知名度與營收，為本市農業發展注入新動力，促進農業永續發展。

輔導案申請時間是從5月25日至6月5日止，採競爭型提案，有興趣的新農漁民朋友請務必把握時間，若有任何問題，可撥諮詢專線：02-2391-1368中衛發展中心分機1364杜小姐、分機1352左先生、分機8764王小姐。完整申請簡章請上計畫網站下載：https://ntpcnewfarmer.weebly.com，或加入新北青農Line@：ID：@460monor

「美麗最大的祕密」

▲ 新北從農路上我們挺你 「農漁民專案升級輔導提案」開放申請。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北從農路上我們挺你 「農漁民專案升級輔導提案」開放申請。（圖／新北市農業局提供）

ET快訊
台南驚傳國小生被逼全班面前「自慰」！慘遭霸凌...竟被學校通
男老師與國中女生交往！她長大驚覺「被性侵」　案發5年才曝光
快訊／香港反國安法遊行百人遭逮！蔡英文回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北從農路上我們挺你　「農漁民專案升級輔導提案」開放申請

阿里山林鐵25日恢復行駛至十字路　區內3支線正常營運

民進黨嘉義市黨部改選　主委黃露慧連任成功

快訊／大陸籍抽砂船沉沒東椗島限制水域　船員資料待查尚無油污狀況

家長氣斃了！花蓮特教生被拗36堂課做防疫皂　全淪校長公關品

民進黨台南市黨部主委選舉出爐　潘新傳勝出當選主委

台南安平四草大橋出海口發現男浮屍　南警請民眾協助指認身分

男子蘭嶼溺水昏迷！搶救恢復呼吸心跳　黑鷹接力後送急救

台東無人機補助開課　24日結訓成果展再添生力軍

入住清水黃家瀞園百年古蹟　中市府研擬年底委外經營

直擊！北車現「羅馬競技生死鬥」 網號召坐爆找樂子...還有人擺攤

超俗！台南新營「古早味早餐」　米糕只要20塊...他：百元吃好飽

把拔得力的花圃植栽小幫手❤　指定位置！阿金秒上前刨出坑

女遊日月潭落水！21小時後尋獲　警消出動「霸王鉤」撈上岸母崩潰

人妻第3次懷孕瞞3月給家人驚喜　阿嬤超淡定下秒勸：不要再生了

陳時中率防疫天「花襯衫+木屐」現身墾丁攜手嗨喊：我台灣我驕傲

碩士生偷拍女老師遭逮嚇尿求饒　男友轟「惹錯人」她加碼：我更兇

怕把鼠寶吵醒！阿公暖抱著睡　爺孫臉露餡...網：一個模子刻的

猴腮雷！加國叔中文、日文超流利 會講20國語言...網一聽驚呆：已跪

高雄清潔隊員上班喝飲料、血拼　同事不爽集資75萬蒐「摸魚證據」

新北從農路上我們挺你　「農漁民專案升級輔導提案」開放申請

阿里山林鐵25日恢復行駛至十字路　區內3支線正常營運

民進黨嘉義市黨部改選　主委黃露慧連任成功

快訊／大陸籍抽砂船沉沒東椗島限制水域　船員資料待查尚無油污狀況

家長氣斃了！花蓮特教生被拗36堂課做防疫皂　全淪校長公關品

民進黨台南市黨部主委選舉出爐　潘新傳勝出當選主委

台南安平四草大橋出海口發現男浮屍　南警請民眾協助指認身分

男子蘭嶼溺水昏迷！搶救恢復呼吸心跳　黑鷹接力後送急救

台東無人機補助開課　24日結訓成果展再添生力軍

入住清水黃家瀞園百年古蹟　中市府研擬年底委外經營

茵聲狗狗逃跑！突竄出門「馬路上逆向暴衝」　劉書宏狂追百米：車都差點撞到牠

中職／滿意達尼爾首秀　林岳平：看起來蠻不錯

陳時中逛墾丁「花襯衫爆紅」！縣府電話被打爆：到底哪裡買　觀光協會解答

香港反《國安法》示威200人被捕！1女命危送醫　港警水炮車狂射　

中職／林益全觸身球後富邦頻盜壘　洪總微笑：棒球不就這樣

氣體濃到「開燈噴火花」！9歲女孩「神鼻」凌晨聞怪味　一通電話救了整條街

國民黨：支持香港保持民主自由　早日落實雙普選

初步群體免疫結果落空？　瑞典模式將是各國最後選擇

台南驚傳國小生遭同學霸凌並逼迫當全班「自慰」　反被學校通報「性騷擾」！

《爸爸去哪兒》10歲Angela甩肉有成！　尖下巴＋招牌黑痣…網讚：像楊丞琳

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

地方熱門新聞

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

客死他鄉越女家報恩「有洋蔥」

桃園新移民　舉辦「新故鄉新客情」

快訊／公路局員巡察積水路況　自撞亡

疫情降溫！中壢「大江」人潮大爆發

娃娃機店內偷拍　越籍失聯移工送辦

花蓮特教生被迫上課做防疫皂　校長拿去做公關

台南安平男浮屍請協助指認身分

桃園電箱冒煙號誌故障　警交通疏導

蔡其昌投球、陳柏惟打擊　史上最強組合

怎麼了？鳳山男豪雨中「淡定洗頭」

徐國勇桃園視察防災　大讚鄭文燦

北港豪雨「大排水位高漲」　縣府火速清疏

快訊／大陸籍抽砂船沉沒東椗島限制水域

更多熱門

相關新聞

新北婦人登山驚見「遛鳥俠」趴趴走

新北婦人登山驚見「遛鳥俠」趴趴走

新北市泰山區供奉顯應祖師神像的「頂泰山巖」，被列為國家三級古蹟；23日下午3時許有婦人前往攀爬一旁登山步道時，竟然遇到一位一絲不掛的遛鳥俠，因周遭沒有其他民眾，當下婦人驚慌失措，又被遛鳥俠回頭頻頻緊盯，讓她嚇得加快腳步下山，目前轄區警方仍未接獲報案，強調將會加強巡視，以保障登山民眾安全。

門一開目擊老公只穿內褲！小三全裸躲棉被裡…她心碎

門一開目擊老公只穿內褲！小三全裸躲棉被裡…她心碎

「瀕臨絕種」柴棺龜險遭輾斃

「瀕臨絕種」柴棺龜險遭輾斃

新北市圖書館另類書香愛地球

新北市圖書館另類書香愛地球

新北喜慶國際生物多樣性日

新北喜慶國際生物多樣性日

關鍵字：

新北農漁民輔導

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

長輩送透天「沒辦過戶」！過來人曝慘痛經驗

陸生畫「解放台灣」激戰　台灣人反應曝光

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

計程車司機遭乘客吐口水後確診亡

瘦浪貓挺肚流浪　剖腹爆出滿肚膿

上傳2分鐘「狂吸4萬點閱」！鋼琴YouTuber紅炸

陳時中挺墾丁！　業者曝最火大的事：想到怎麼能不生氣

純潔女友害羞不給碰…他一查驚見「男客名單落落長」！

Uber小隻馬外送女照瘋傳　網驚：是真的

好市多買餐包　桃園妹回家見巨型蟑螂

「100種GoogleMaps咒前女友」！網笑慘

獨／林秀琴爆解約首露面「中午餐會2點才到」上台連2口誤

梅雨狂下10天回馬槍！豪大雨彈灌4天

快訊／台鐵員報案「撞到人」　消防員漏夜找嘸

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

更多

最夯影音

更多
直擊！北車現「羅馬競技生死鬥」 網號召坐爆找樂子...還有人擺攤

直擊！北車現「羅馬競技生死鬥」 網號召坐爆找樂子...還有人擺攤
超俗！台南新營「古早味早餐」　米糕只要20塊...他：百元吃好飽

超俗！台南新營「古早味早餐」　米糕只要20塊...他：百元吃好飽

把拔得力的花圃植栽小幫手❤　指定位置！阿金秒上前刨出坑

把拔得力的花圃植栽小幫手❤　指定位置！阿金秒上前刨出坑

女遊日月潭落水！21小時後尋獲　警消出動「霸王鉤」撈上岸母崩潰

女遊日月潭落水！21小時後尋獲　警消出動「霸王鉤」撈上岸母崩潰

人妻第3次懷孕瞞3月給家人驚喜　阿嬤超淡定下秒勸：不要再生了

人妻第3次懷孕瞞3月給家人驚喜　阿嬤超淡定下秒勸：不要再生了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面