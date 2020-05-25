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貢獻陸25%稅收　「留住財神爺」保證落實外商投資法

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▲中國大陸內外貿易情況皆疲軟。（圖／路透）

▲疫情衝擊，大陸內外貿易面臨挑戰。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導　

大陸第十三屆全國人民代表大會今（25日）舉行第二場部長通道，疫情爆發後，全球經濟受到嚴重衝擊，大陸中央要如何穩住外貿外資基本盤？大陸商務部長鍾山回應，全力鞏固外貿外資，「要穩住外資存量，主要貫徹落實好外商投資法。」

鍾山表示，主要是做好兩件事，一是要擴大外資增量。需要進一步擴大對外開放，放寬市場准入，縮短負面清單，還需要搭建更高水準的對外開放平台，特別是要建設好自由貿易試驗區、自由貿易港，讓外國投資者願意來大陸投資。

▲▼2020,大陸,兩會,第二場,部長通道,大陸商務部長鍾山。（圖／翻攝　人民日報）

▲大陸商務部長鍾山表示，全力落實外商投資法。（圖／翻攝　人民日報）

另外，鍾山表示「要穩住外資存量，主要是貫徹落實好外商投資法。」營造公平、公正、透明的營商環境，保護外商合法權益，保護智慧財產權，讓外商放心、安心，願意在大陸投資發展。只要外貿主體能夠穩住，那麼大陸外貿就一定能夠穩住，

大陸經濟改革開放改40年以來，外貿外資成為經濟增長的重要拉動力。鍾山說，外貿外資對財政稅收的貢獻超過25%，目前在陸的外貿外資，直接間接就業超過2億人，其中8000多萬為農民工。各類外貿主體超過40萬家，包括民營企業、國有企業和外資企業。受到疫情衝擊，這些企業遇到前所未有的困難，大陸政府也會給予幫助，度過難關。

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