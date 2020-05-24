新竹火車站將設AI開紅單　臨停超3分鐘…罰單自動上傳後送



▲新竹火車站空間有限，只能臨停3分鐘。（資料照／記者陳凱力攝）



記者陳凱力／新竹報導



新竹火車站前雖設有臨時停車上下客區，但因空間有限，且依規定只能臨停3分鐘，而民眾卻經常發生提前到站或火車延誤而超過停放限制時間，計程車、小客車違規停在紅線區、人行道上下客，光2019年在火車站前的交通違規就多達213件，由於無法長期專設警力，新竹市警察局交通隊也研議爭取交通部的經費補助，在站前設置違停自動偵測系統。

▲新竹市警察局交通隊也研議爭取交通部的經費補助，在站前設置違停自動偵測系統。（資料照）

交通隊表示，新竹火車站前因臨停空間有限，經常發生車輛長時間占用臨停空間及違規停車，造成交通壅塞，市警局已向交通部申請經費，設置「違停自動偵測系統」，臨停超過3分鐘或違停就開罰；屆時站前車道兩端都會設置自動偵測系統，偵測範圍內增設CMS可變式標誌，臨停超過1、2分鐘，CMS會顯示車號及提醒，如臨停超過3分鐘或違規停車，則逕行舉發。

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另外針對身心障礙或上下車不便的乘客，無法在3分鐘內完成上下車，市府交通處也將設置身心障礙者停車格，且不納入偵測範圍，後端審核也會將身心障礙者上下客的違規排除。自動偵測系統正辦理招標作業，預計9月建置完成、年底前開始執法。

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