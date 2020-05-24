交通肇事率升高！鳳林分局實施「一週一專案」防制

▲花蓮鳳林分局實施「一週一專案交通大執法」，遏止交通不法造成治安事故。（圖／鳳柇警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鳳林分局統計今年1月1日起至4月30日止，轄區鳳林鎮、萬榮鄉、光復鄉、瑞穗鄉、豐濱鄉已發生223件交通事故，其中6人死亡、165人受傷，相較去年肇事率呈增加趨勢。鳳林分局今年5月25日起實施「一週一專案交通大執法」工作，遏止交通不法造成治安事故。

鳯林分局分析事故原因多為民眾行車未遵守交通規則，於路口闖紅燈、違規轉彎及超速等，為降低交通事故發生率及維護用路人安全，鳳林分局今年5月25日起實施「一週一專案交通大執法」工作。針對轄內易發生交通事故，如機車不依兩段式左轉、起速、違規燈光管制號誌、跨越雙黃線、行人違規、無照駕駛、未依規定戴安全帽、繫安全帶、駕車使用手持式行動電話、大型車各類違規、慢車各類違規等，逐一列每週取締重點，另針對酒後駕車違規行為，仍繼續嚴格執法，力求達到零容忍目標，期望透過重點執法及高見警率，遏止民眾不遵守交通規則的僥倖心理，以防制車禍事故的發生。

鳳林分局長黃國師表示，任何交通事故發生都有可能造成家庭破碎的悲劇，同時也增加許多社會成本，為有效降低車禍事故的發生，針對轄內易肇事路段實施交通稽查勤務，並至轄內機關、學校及老人館等處所，加強交通安全宣導，及改善轄內不合理交通工程，提升道路交通安全，使交通事故的死亡、傷害減至最低，創造安全優質的交通環境，呼籲駕駛人在道路行駛時，應遵守交通規則，方能快樂出門、平安回家。

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