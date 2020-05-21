火車站前圓環交通亂象、海安地下街道活化　蔡筱薇：兩大交通問題應盡速解決

▲台南市議員蔡筱薇指出，火車站前圓環交通亂象、海安地下街道活化兩大交通問題應盡速解決。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南火車站前圓環交通亂象讓地方民眾詬病許久，台南市議員蔡筱薇21日於議會質詢，要求交通局針對「台南火車站前圓環交通亂象」以及「海安地下街活化」等進行報告，並獲得交通局長王銘德同意，加速辦理進度。

台南火車站前圓環是重要的交通樞紐，公車、計程車、汽車、機車各式不同的交通工具在此圓環匯集，卻因為整體規劃不足，長期被地方詬病，蔡筱薇要求交通局應做詳細的規劃改善，徹底改善交通亂象的問題。

蔡筱薇提出，包括行人候車空間、公車專用道、汽、機車道動線及標線號誌等問題都是交通局可以考慮的方向，尤其增進用路人於圓環行駛的安全及效率更是重點。

交通局長王銘德指出，針對火車站前圓環的問題，交通局目前對於候車設施、公車動線等部分已先行規劃，至於其他部分會再參考各方意見並提出具體的改善方案，期望可以盡速給予用路人一個安全的交通環境。

另外蔡筱薇提及，海安路地下街活化議題，如果招商進度成效不彰，不如研議縮減商場面積，變更為停車場，以紓解海安商圈的停車問題。

蔡筱薇指出，多數民眾也有反應地下街燈光昏暗、環境差，易成治安死角，希望交通局能督促廠商調整。

交通局指出，後續會再評估海安地下街的規劃利用，並針對部份商場閒置空間改建為停車場，希望能有效利用都市空間及滿足地方上的經濟發展需求。

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