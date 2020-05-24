川普擬「限縮OPT政策」保護本地畢業生　影響全球22.3萬留美學生

▲川普預計限制OPT來保障國內畢業生。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊美國，導致失業人數爆增、畢業生找不到工作。美國政府日前傳出打算對選擇性實習訓練 （Optional Practical Training，簡稱OPT）祭出新的限制規定，來保障本土的美國畢業生。近年申請OPT的人數持續增加，去年就有22.3萬名海外留學生在美國畢業後，倚靠OPT留在美國繼續實習工作。

綜合外媒報導，川普政府希望透過限縮OPT計劃來保障美國本地的畢業生，並協助他們在疫情帶來的不景氣中找到初階工作，據知情人士透露，新的OPT規定會在近幾周內宣布。近年以OPT留在美國工作的海外畢業生大幅增加，比起5年前已增加10.6萬人，且在所有持國際學生證留學美國的學生中，OPT占了20%。

川普限縮OPT限制引起許多不滿，美國教育委員會（American Council on Education ）表示，「暫停OPT事件讓人非常心寒，因為我們給了這些國際學生承諾，也希望能吸引各國最優秀的人才來美國。」

▲美國失業人口飆漲、畢業生也找不到工作。（圖／路透）



羅徹斯特大學（niversity of Rochester）國際辦公室主任表示，如果真的限縮OPT，他們預測未來註冊美國大專院校的國際學生將會減少，「這樣的做法只圖現在安穩，各國學生將不會再把美國當作尋求教育的目標之一。」

OPT能讓就讀於美國大專院校的學生和持有F-1簽證的國際學生在畢業後，可以以學生的身分在美國當地實習工作相關專業1年的時間，科學、工程等相關專業則可以工作3年時間，因此也有許多人將OPT視為後續取得H-1B工作簽證的跳板。