安倍有意赴美出席G7峰會！料聚焦經濟復甦疫苗研發　美日峰會同步接洽中

▲G7成員國為美國、德國、日本、法國、英國、加拿大及義大利。圖為日本首相安倍晉三。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普20日透露，有意讓G7峰會按照原定計畫於美國大衛營舉行。外傳各國正朝著6月中下旬舉辦方向進行協商，日期將於近期公布，據美日外交人士23日消息，日本首相安倍晉三有意赴美參加此次峰會，且正在探討與川普舉辦雙邊領導人會談的可能性。

日媒共同社報導，此次G7峰會將討論首波新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩後的全球經濟復甦應對措施，聚焦治療藥物與疫苗研發合作，要為第2波疫情來襲做好準備。

▲全球現已超過530萬人確診，累計34.2萬人染疫病逝。圖為日本街頭戴著口罩的民眾。（圖／路透）

今年3月，川普政府因疫情全球大流行，把G7峰會改為視訊會議，但隨著各國陸續進入解封階段，美國現正與多方展開協商，讓G7峰會能依照原定計畫在大衛營舉行。對此，日本官房長官菅義偉也在21日證實，美日正在進行相關接洽，政府內部正針對安倍是否出席進行討論；到了23日，消息指出，安倍有意赴美出席G7峰會。

事實上，安倍在1月中旬出訪沙烏地阿拉伯等中東國家後，就因疫情影響中斷後續出訪行程。報導提到，安倍希望重啟外交出訪行程，與國際社會攜手進行疫情平息相關合作。

Now that our Country is “Transitioning back to Greatness”, I am considering rescheduling the G-7, on the same or similar date, in Washington, D.C., at the legendary Camp David. The other members are also beginning their COMEBACK. It would be a great sign to all - normalization! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2020

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