逼旗下小姐買私密處保養液　情色女皇的後疫情生存之道：愛自己也要愛客人

圖、文／鏡週刊

「台北現在一家合法有牌照的酒店平均是18到25個包廂，算20個好了，一個中等禮便店（禮服混合便服店），平均每2個小時消費2.8萬元，乘以20個包廂數，再乘以營業時間，一天營收落在80萬到150萬元，營收喔，不是淨賺，抓100萬元好了，乘以30天。然後你說多少家合法酒店，30家？再乘以30…9億元！這個報導寫10億元並沒有太誇張呦。」35歲的胡黎拿著計算機加加減減，原因是我們跟她確認台北酒店產業，是否如同外界媒體報導，1個月蒸發了新台幣10億元的產值，「喔…不對啊，台北有牌酒店根本沒有30家啊，龍亨、威京、名仕、忠孝麗緻、敦南麗緻…有牌照的才20到25家呀…啊！它可能把一些理容視聽，一堆濫竽充數擦邊球的算進去了。」

跌宕半生 成異色女王

坐在我面前的女人，身穿白色洋裝，酥胸半露，斜躺在自家沙發上，講話時尾音拖得長長的，有一種媚態，人如其名，真是一隻狐狸。胡黎是台北酒店經紀人，風騷的女人說起如何入行，跌宕前半生，口氣懶懶的，有點事不關己的味道：青春期遭父親家暴，16歲逃家，流連各大PUB，22歲和黑道大哥在夜店一夜情，未婚生子。為求生存，她什麼狗屁倒灶的差事都幹過，拉保險、賣房子、酒促小姐，也待過藥廠賣藥、做手搖飲料…23歲，玩違法期貨投資，慘賠2千萬元，本來打算落跑到中國，但兒子敗血症，為了籌醫藥費，只好投身做八大。當時，0204的風潮正盛，靈機一動開視訊公司，自己也跳下去，跟客人聊色色的話題。視訊妹來應徵，可以用的不要浪費，資質好的pass給酒店，就地取材做起酒店經紀。眼看山窮水盡，未料一個拐彎，卻是事業的柳暗花明，如今的她擁有一家視訊公司「MS視訊聊天室」、一家網路情趣用品商店「胡黎的異色世界」，同時是台北某酒店的小股東，近日還轉投資開「胡黎廚房」，在網路上賣起水餃，在自己一手打造的小小色情帝國，她是絕對的女皇帝。

街頭長大的女人始終知道如何絕處逢生，雞蛋沒放在同個籃子裡，酒店關門後，視訊公司流量激增造成網路當機，大半個月下來，她多了百來個小姐開設帳號。賺很大吼？「沒什麼賺錢，但這是一種社會責任。我旗下多少小姐，如果這麼自私說走就走，這些小姐怎麼辦？你覺得我有能力做老闆嗎？這是老天給妳的命吶！」

政府為了防疫勒令酒店停業，她可以體諒，但沒有配套措施，酒店小姐化明為暗，她比誰都憂心：「四散的酒店小姐不是去做飯局妹，要不就去KTV做傳播妹，要不然咧？還沒病死，就先餓死。問題是這些地方出事了，你去哪裡找人做疫調啊？所以我都跟我旗下可以外調的小姐講，妳都已經在賺這個錢，不差那50元，買瓶水神投資自己，自己噴一噴，也幫客人的手噴一噴。妳要愛自己，也要愛客人啊。有些小姐很不愛衛生，她們的薪水我每個月都強制扣款，逼她們買私密處保養液。」

本要請色情帝國女皇做酒店業慘況直擊，未料她居然說起酒店經紀人的社會責任：「10年前入行的，大都是像我這樣欠債。大家見面聊天，3百萬、5百萬元，比誰欠得多。但小姐們多半清楚自己要什麼，還債什麼的啊，有明確目標。但現在來的有二種，一種是人生迷惘，完全不知道自己要什麼，她們沒有吸毒，沒有因為男朋友去借錢、負債，我都給她們拍拍手了。現在有一個知名色情網站，我有丟小姐進去，這個小姐就去拍啪擦啪擦片（A片），她說她跟男友啪擦啪擦沒錢拿，影片放上去，跟YouTuber一樣有名聲又有錢可以賺，聽她講完，我覺得我老了，我以前說不能用道德看八大，完蛋了，我現在有道德包袱了，不過這一種我們今天先不討論。另外一種是單親媽媽，完全沒有謀生能力，現在酒店停業，她們鐵定完蛋。」

同理困境 心疼單親媽

為了稚子投身八大，沒有誰比她更能同理單親媽媽，她說單親媽媽成為單親媽媽有各式各樣的理由，但求職就只有一條絕路。小孩子去上幼稚園，台北市最便宜2萬4千元，育兒和工作是兩難，如果親友不支持，社會沒有奧援，跑去做酒店是必然，「武漢肺炎沒有結束，防疫還沒出現破口，這些被勒令停業的單親媽媽搞不好先成為台灣社會安全網的破口好不好。單親媽媽申請紓困，要看全戶所得，但大家幾乎都是瞞著家人出來工作，這個第一個資格就不符合啦。這些媽媽沒工作，又要養小孩，哪天情緒控管出了差錯，打小孩、虐兒虐出人命來了再來究責，有意思嗎？」色情帝國女皇簡直是社工張老師了：「我們酒店也是有繳稅，稅很高，不是沒有貢獻，但當輿論還是覺得妳該死的時候，當每個人都覺得別人該死的時候，你憑什麼住在一個很安全的社會裡？當今天這個危難落在你身上，你也剛好是一個沒有存款的人，你希望別人覺得你該死嗎？我覺得你沒有資格。」

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