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「母乳」首測出新冠病毒陽性！　《刺胳針》：需研究哺乳是否傳播

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▲▼新冠肺炎,武漢醫院,嬰兒,嬰兒保溫箱。（圖／路透）

▲新冠肺炎人人易感。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠病毒能否進入母乳，並通過哺乳傳播給嬰兒，一直備受關注。此前的學術論文均未提供母乳中發現新冠病毒的證據，不過，權威醫學期刊《刺胳針》（Lancet）刊發的一項來自德國的研究顯示，能夠從母乳中檢測到新冠病毒RNA。研究者建議，需要對哺乳期婦女的乳汁樣本和是否可能通過哺乳傳播進行進一步研究，以制定關於染疫母親是否應母乳餵養的建議。

以上研究來自德國烏爾姆大學醫學中心分子病毒學研究所（Institute of Molecular Virology, Ulm University Medical Cente），於當地時間5月21日刊發，題為「Detection of SARS-CoV-2 in human breastmilk」，研究團隊檢測了2位感染新冠病毒的哺乳母親的乳汁。這2位母親都被告知了這項研究，她們知情、同意，所有樣本均匿名。

分娩後，1號母親出現了輕微的新冠肺炎症狀，並且檢測出SARS-CoV-2呈陽性。在1號母親和其嬰兒（1號新生兒）進行空間隔離後，1號新生兒隨後也檢測出新冠陽性，並出現呼吸問題，但此後1號母親和1號新生兒均已痊癒。

2號母親與1號母親1號新生兒住在同一家醫院和同一間病房。分娩後，2號母親和其嬰兒-2號新生兒與1號母親和1號新生兒被帶回同一房間，並一直住在同一房間，直到1號母親檢測出SARS-CoV-2陽性並被隔離。

▲▼生產,分娩,出生。（圖／免費圖庫pixels）

▲母乳首次測出新冠病毒陽性。（圖／免費圖庫pixels）

2號母親和2號新生兒於第4天出院。此後不久，2號母親也出現了輕微的新冠肺炎症狀，並開始全天佩戴外科口罩。2號母親在第8天SARS-CoV-2檢測呈陽性。3天後，2號新生兒SARS-CoV-2陽性，因新生兒黃疸和嚴重呼吸問題，再次入院，並接受紫外線治療和通氣治療，之後RSV和SARS-CoV-2檢測呈陽性。

1號母親在首次診斷後第22天新冠病毒仍呈陽性，這也是首次呈陽性之後的第13天再次檢測出陽性。對2位母親的母乳樣本進行RT-qPCR分析後發現，在第10-13天，2號母親的母乳中存在新冠病毒RNA，而1號母親的樣本為陰性。

此外，研究者連續4天檢測到2號母親乳汁樣本中的新冠病毒RNA，從2號母親的乳汁中檢測到病毒RNA的同時，新生兒也出現了輕微的新冠肺炎症狀並確診為SARS-CoV-2陽性。2號母親自症狀出現以來一直佩戴外科口罩，在處理或餵養新生兒時遵循安全預防措施（包括對手和乳房進行適度的消毒，嚴格清洗奶泵和奶管並消毒）。

然而，2號新生兒是否通過母乳餵養或其他傳播方式感染仍不清楚。另外，需要注意的是，新冠病毒核酸檢驗陽性未必意味著乳汁中有完整的新冠病毒，也有可能是病毒片段，因此其傳染性也有待進一步的研究。

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