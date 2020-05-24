直擊／北車黑白格不給坐…民眾塞爆大廳外圍！她嚇傻：柱子、牆邊都淪陷

▲民眾改坐到大廳周圍。（圖／民眾提供，下同）

記者林昱萱／台北報導

交通部台鐵局因應疫情，禁止民眾於台北車站大廳群聚，否則可罰3000到1.5萬元，而隨後也傳出「永久不開放」的禁令，引發部分網友不滿，號召23日去坐爆北車大廳。對此，事隔一天後，24日的北車大廳已經沒有人在黑白格席地而坐，但反倒是黑白格的外圍，幾乎都被民眾佔滿。

經歷昨日約500人響應的「坐爆北車大廳」的活動後，24日的大廳依舊有志工舉牌勸導，希望民眾遵守規定，警方也在一旁協助。不過，經常出入北車的劉小姐對ETtoday新聞雲記者表示，「雖然大廳黑白格沒有人坐，但民眾都跑去坐到大廳外圍，幾乎每一根柱子、每一面牆都被坐滿。」

請繼續往下閱讀...

從畫面中可見，不少民眾一群群地坐在大廳外圍，幾乎每走一步，就會遇上直接席地而坐的民眾，而每根柱子與每一面牆下至少都坐了3人以上。對此，劉小姐也表示，以前車站大廳外圍不會有這麼多人席地而坐。

此外，針對北車大廳禁坐一事，台灣人權促進協會秘書長施逸翔則在日前表示，北車大廳是公共空間，所有的旅客、市民、移工、移民、無家者等，任何想要在這裡席地而坐的人，都能使用的空間，政府卻假借防疫理由，想收回公共空間，「我們要奪回這公共空間」。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

一張絕美罰單爆紅...台南帥警長相曝光！女網友狂敲碗：巡邏地點在哪裡？

朋友介紹「泰國洗」...門一開妹子全脫光！下秒跨坐他身上 濕漉漉激情按摩

2度性侵親生女兒...還逼她用嘴！鬼父「被判9年半」提上訴 月初死在醫院