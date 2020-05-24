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67歲阿嬤自然受孕產女！眾人追上門求「生子秘笈」…丈夫不藏私送13字

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▲▼67歲阿嬤自然受孕產女。（圖／翻攝自齊魯晚報）

▲67歲阿嬤自然受孕產女。（圖／翻攝自齊魯晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

山東棗莊一名67歲孕婦「自然受孕」，去年10月25日產下一名女嬰，取名天賜，如今孩子已過半歲。對此，68歲的黃姓丈夫透露，不少患有不孕不育症的夫妻上門求「秘方」，希望能從他們這裡找到希望。他還稱，妻子分娩後認了4個乾女兒和2個乾兒子，他們都很孝順。

綜合陸媒報導，2019年10月25日，老兩口體驗了第三次當父母的喜悅。此前，有媒體報導，老兩口生小女兒一事遭到子女強烈反對。對此，68歲的父親黃維平稱，子女非常喜歡天賜，一家人相處融洽，「我們一家人非常好，誰想怎麼說就怎麼說，只要我們幸福就好。」

其中一位乾女兒小楊和黃維平第一次相遇時，與「天賜」合影發到了網上，被網友說「長得很像」。小楊表示，黃維平看到照片後聯繫上她認了乾親，「天賜就是我遇到的一個有緣的妹妹，也是通過這個妹妹認識了我乾爸乾媽，抱著妹妹感覺特別親切，很多人都說我倆長的很像。」

▲山東棗莊67歲孕婦順利產下一名女嬰「天賜」。（圖／翻攝自齊魯網）

▲山東棗莊67歲孕婦順利產下一名女嬰「天賜」。（圖／翻攝自齊魯網）

小楊和丈夫小顏照顧天賜時，會拍下影片或者開直播記錄。對此，有網友認為，他們是想利用孩子當網紅。小顏回應，他是一名貨車司機，不是專職做直播，「直播時不用刷禮物，大家交個朋友就好，這是個記錄，等天賜長大了可以看看成長過程。」

還有有網友擔心，黃家人年齡太大，未來或許無法承擔天賜的撫養責任。對此，黃維平表示，他們身體健康可以把天賜撫養長大，如果遇到問題，身邊其他孩子也可以照顧好天賜。

此外，天賜出生後，有不孕不育症的人上門求「秘方」。黃維平告訴這些人，還是要到不孕不育中心，到醫療部門去做檢查，用科學的方法解決，「我們不是刻意備孕，也沒有秘方。」

現在，黃維平一家成了網紅，抱著天賜出門時會被拍照。不過，他心態良好，「並不介意被別人拍照，這是個幸福的事情沒有什麼好介意的。」

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