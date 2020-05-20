男欠1.8萬罰單房遭法拍！執行署緊急撤銷　陳母哽咽激動回應了！

▲陳男房屋遭法拍後，陳母一度到行政執行署宜蘭分署下跪陳情，宜蘭分署坦承相關筆錄有記載不詳實。（圖／記者游芳男翻攝）



中央社記者王朝鈺基隆20日電

基隆陳姓男子因未繳罰單祖厝遭法拍，行政執行署宜蘭分署已撤銷不動產拍賣程序。陳男的母親今晚得知消息忍不住哽咽說，比中樂透還高興，房子雖小「但它卻是我們的天堂」。

記者晚間前往陳家採訪，陳男不在家，他的手機交由女兒保管聯繫不上。陳男的母親陳郭金英表示，這段期間整個心都糾結在一起常睡不好，還曾夢見到處籌錢後經過一間派出所突然驚醒，感覺快得了恐慌症，現在心中大石總算可以放下，「比中樂透還要高興」。

陳郭金英說，祖厝原本只是間矮房子，民國30幾年，她標會得到一筆錢後改建，之前聽到房屋被拍賣整個人都傻了，心想權狀還在手上怎麼會被賣掉，以為遇到詐騙集團上門。

陳郭金英表示，原本已做好最壞打算，將家裡的神明送到新北市三重區供奉，不少衣物也已打包裝箱，曾擲筊詢問神明房屋是否能回到身邊，當時獲得聖杯，但她一直不敢說出口，擔心萬一不靈驗該如何是好，直到今天才敢向媒體說出這段經歷。

她說，「兒子回來後會叫他明天就去繳清罰款」，就算沒錢也會向鄰居籌，以後也會督促兒子不要再不以為意，「我快被他氣死，這種錢絕不能欠，會死人的」，更感謝前國立台灣大學法律系教授陳志龍等各界協助。

全案起於陳男因未繳交4張交通違規罰單共約新台幣1萬8000元，名下的3樓透天厝遭拍賣，於1月6日第4次拍賣以新台幣135萬5400元拍定。

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