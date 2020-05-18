摩鐵激戰300回！中油男公關戀上議員服務處主任…拋妻拿子百萬教育金養小三

▲在中油擔任公關專員的男子阿漢（化名）背妻偷吃，與鄭姓女子發生300多次性行為。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

在中油擔任公關專員的人夫阿漢（化名）因工作認識了市議員服務處的鄭姓女主任，雙方認識3個月後擦出愛火，阿漢遂開始背著妻子與鄭女交往，2人熱戀的2年中除時常約會外，期間更陸續發生過300多次性行為。阿漢妻得知老公在外偷吃後崩潰提告，法院審理完一審判小三須賠正宮30萬元；二審高院判賠50萬定讞。

阿漢與妻2002年3月結婚，婚後2人育有2年幼子女。阿漢妻子表示，鄭女明知阿漢已為人夫仍不懂避嫌，不僅自2016年底開始與她先生陸續發生300次性行為，甚至還為此懷孕、墮胎！她從丈夫口中得知全部事情後相當崩潰，指出自己平時除了上班、處理家務、照顧小孩外還需侍奉公婆，多年下來已身心俱疲，對此決定向鄭女求償100萬元精神撫慰金。另據《自由時報》報導，阿漢偷吃期間還曾把與妻一同辛苦存的子女教育基金100萬拿去養小三。

法庭上鄭女辯稱，是阿漢對她展開熱烈追求，還多次用LINE傳訊息騷擾她，阿漢是因為追求不成才會出於玉石俱焚的報復心態捏造故事，想讓正宮對她提告，干擾她的正常生活。

阿漢則向法官坦言，2016年8月因工作關係認識了在市議員服務處上班的鄭女，2人產生情愫後每週至少見面3到4天，且每次見面除吃飯、看電影等固定的約會行程外，也都會去摩鐵做愛，為了證實自己並非捏造故事，他提出女方身體特徵稱，「鄭女胸部左右大小不一，左胸有顆痣」，同時承認自己曾讓鄭女懷孕，對方為他墮胎一事。

法院勘驗雙方對話紀錄後，因發現鄭女曾傳訊「愛你約」、「我是你包養的嗎」、「每次來都一定要讓你上嗎」等話，認定鄭女侵害漢妻配偶權屬實，一審高雄地院判她須賠償正宮30萬元；二審高雄高分院改判50萬元定讞。

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