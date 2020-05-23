雨彈休戰⋯週日短暫放晴！下週鋒面又來「全台再迎大雷雨」

▲梅雨季到來，各地天氣不穩定。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局表示，梅雨鋒面逐漸移動至巴士海峽，今日各地雨勢稍微趨緩，預計明日中部以北都是多雲的天氣，南部、東半部地區則仍有局部降雨，不過雨勢範圍也會變小。週一開始又有鋒面接近，各地將會出現局部短暫陣雨，其中中南部雨勢範圍較大，週二、三兩天則可能會有大雷雨或強降雨。

氣象局預報員劉沛騰表示，今日各地降雨趨緩，雨勢減小，梅雨鋒面也逐漸移動到巴士海峽，明日全台各地天氣相對穩定，中部以北僅清晨有雨，白天轉為多雲到晴天氣型態，南部、東半部則局部地區仍有短暫降雨。此外明日各地有午後雷雨，尤其山區機會更大。

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▲南台灣近兩日有豪大雨。（圖／記者林敬旻攝）

劉沛騰表示，週日空檔後又有新的鋒面靠近，週一開始各地天氣不穩定，將有局部短暫陣雨，中南部雨勢範圍較大，北部地區也有局部降雨。週二、三鋒面來到台灣上空，西半部、宜蘭地區將有陣雨與雷雨，對流結構若較完整，則會有大雷雨或短時強降雨。

劉沛騰表示，這波雨勢較大處要視鋒面位置而定，且此次伴隨的西南風水氣不像上一波西南氣流多，主要降雨是受鋒面影響。

劉沛騰表示，鋒面將於週四逐步減弱，週五遠離後各地天氣恢復穩定，週五、六兩天天氣轉回多雲到晴，整體而言較為溫暖，不過中南部地區清晨、上午仍可能有局部沿海降雨。

▲下週又會下雨。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週日天氣相對穩定，各地都有機會放晴，但也可能偶飄雨，陽光照射，溫度回升，會有點悶。週一鋒面再度北上，南部、中部先有短暫雷雨，北部、東部下半天也會下雨。

台灣颱風論壇｜天氣特急指出，週二、三鋒面位於台灣上空，西南風稍稍增強，全台灣有雷陣雨，可能出現一陣陣大雨。這輪西南風增強不到西南氣流的程度，降雨不至於出現長時間又猛烈的致災雨勢，但仍須嚴防瞬間強降雨出現。