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梅雨來襲1人傷5車損　中市府：鋒面南移、解除應變中心

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▲台中市政府清除路倒樹木。（圖／台中市政府提供）

▲建設局出動大型機具清除倒塌路樹。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府面對首波梅雨季，19日傍晚開設三級應變中心，24小時輪班待命，備妥移動式抽水機、沙包等防汛物資，這波雨災共造成1人受傷、5輛汽機車受損，市府已清除掉落枝幹，恢復道路通行，23日上午梅雨鋒面南移，台中也在中午12點解除三級應變中心。

建設局說明，豪雨造成路樹斷枝掉落或倒塌，都已扶正或移除，包含北屯區祥順路一段、進化路700之1號，北區興進路37號前綠園道，石岡區豐勢路和盛街129線道南眉段，西區向上路一段494號前，西屯區梅川河岸公園、港尾里廣昌公園，南屯區向心南路981巷24號前、向上路五段與精科五路交叉口，沙鹿區中清路七段，太平區長龍路136市道26K至26.5K處、中山路二段國軍總醫院前等處。

道路災阻方面，和平區台8線27K+500裡冷隧道東勢端，上邊坡土石坍方雙向阻斷，公路總局已暫時清出單車道通行，63K+380-420德基路段，上邊坡土石坍方雙向阻斷，預計下午5點會搶通。

此外，石岡區豐勢路和盛街路樹倒塌，造成1名民眾受傷住院、1輛機車受損，北屯區進化路、北區興進路和西屯區廣昌公園路樹倒塌，共壓毀4輛汽車，都由保險公司理賠。

水利局表示，這波梅雨鋒面已南移，依據中央氣象局天氣資訊研判，今日起至25日各地天氣恢復大雨以下等級，山區留意午後雷陣雨，天氣相對緩和，因此大型抽水機已在上午9點撤離，12點也解除三級應變中心。

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