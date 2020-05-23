　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

豪雨強灌！3道路土石坍方淹水　台9、台20台東部分路段全天封閉

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲高雄樹德科技大學前淹水狀況 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄樹德科技大學前淹水。（圖／記者吳奕靖攝）

記者李宜秦／台北報導

受梅雨鋒面與西南氣流夾擊影響，全台各地昨日與今日都大雨不斷，交通部公路總局表示，截至今日8點，總計道路預警性封閉計2處、道路災阻計4處、道路災情計3處。其中台東台20線、台9線整日封閉，預計明日搶修完畢。

道路預警性封閉共2處，包括高雄市桃源區台20臨105線0K~25K梅山口至天池路段於5月21日15時至25日8時實施預警性封閉。屏東縣三地門鄉台24線27K+600~37K+500德文至神山路段，5月22日18時實施預警性封閉，預計今(23)日9時開放。

請繼續往下閱讀...

道路災組共4處，包括台中市和平區台8線27K+500裡冷隧道東勢端，上邊坡土石坍方雙向阻斷，預計今(23)日9時搶通；台中市和平區台8線63K+380~420德基路段，上邊坡土石坍方雙向阻斷，預計今(23)日17時搶通。

▲▼ 彰化淹水。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼ 彰化淹水。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼ 彰化淹水。（圖／記者唐詠絮攝）

另外還有屏東縣林邊鄉台17線261K+300~261K+600嗂仔口路段，因持續強降雨淹水範圍加大，實施道路全面封閉，視水退情形預計今(23)日14時開放通行；台東縣海端鄉台20線154K栗園路段，道路下陷雙向阻斷，預計明(24)日8時搶通。

道路災情共3處，包括台東縣達仁鄉台9戊線8K+500~8K+550上九華禪寺路段北上上邊坡坍方，佔用北上車道，南下車道單線雙向通行，預計明(24)日7時全線開放通行。

還有屏東縣林邊鄉台17線265K+750~266K佳冬羌園路段因雨量過大，宣洩不及，實施北上外側1車道道路封閉，視水退情形預計今(23)日9時全線開放通行；高雄市旗山區台29線77k+800~79K旗南三路，因土石滑落，實施南下車道封閉，預計今(23)日17時全線開放通行。

▲高雄七賢路淹水狀況 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄七賢路淹水。（圖／記者吳奕靖攝）

ET快訊
全台飯店6月住宿優惠懶人包　客房買一送一、吃住全包1人150
港美女主播留遺書燒炭　送醫突吐大量鮮血亡
想去億載金城！員警「專車載往」　他脫光成浮屍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

穿雨衣吃火鍋！拿冰淇淋「雨水全滴落」幫客加料　他看傻眼

南橫公路台20線154K道路下陷雙向不通　公路總局搶修

豪雨強灌！3道路土石坍方淹水　台9、台20台東部分路段全天封閉

路樹倒榻！深澳支線「海科館至八斗子」雙向停駛　估12:00恢復

豪雨狂炸屏東土石流紅色警戒28條　台中、高雄6縣市黃色警戒420條

「國瑜樹」遭風雨吹襲倒地　林園區公所急扶正！

嗆辣網紅竟是是大馬學霸！工地挑磚苦念台大醫學系　努力脫貧成ICU名醫

「列車狀強回波」炸出致災性豪雨！屏東雨量近千　吳德榮：不足為奇

豪大雨轟4縣市「高屏6區停班課」　滯留鋒南移北部喘息2天

結婚十年活成「大哥的大哥」！曾是小羅莉⋯現在扭瓶蓋、修車都難不倒

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

送老婦上樓！救護車違停遭檢舉　警依法拖吊...業者：出事誰負責？

7m世界級巨蟒見鏡頭好奇吐信　他近距離拍攝...蛇蛇下秒轉頭走

希澈「36歲超強顏值」挑戰連換6髮型　雙馬尾、春麗頭全HOLD住！美翻了～

鄧紫棋隔離期間模樣曝光　自爆以前減肥方法...人生都變了！！

下麵沒2分鐘就軟、我沒偷吃喔 諧音太鬧！是吃火鍋還是罵人？

騎士轉彎摔車「重機突自動駕駛」 行駛1分鐘才停！網笑：被車拋棄

睡覺也能減肥？5種方法睡好覺 千萬別報復性熬夜、睡前飲酒！

乩童安慰車禍女童...不忍心落淚 土地公上身保證：妹妹也會出院

口罩國家隊女員工偷1萬4千片！一箱一箱扛走轉賣爽賺3萬下場慘

穿雨衣吃火鍋！拿冰淇淋「雨水全滴落」幫客加料　他看傻眼

南橫公路台20線154K道路下陷雙向不通　公路總局搶修

豪雨強灌！3道路土石坍方淹水　台9、台20台東部分路段全天封閉

路樹倒榻！深澳支線「海科館至八斗子」雙向停駛　估12:00恢復

豪雨狂炸屏東土石流紅色警戒28條　台中、高雄6縣市黃色警戒420條

「國瑜樹」遭風雨吹襲倒地　林園區公所急扶正！

嗆辣網紅竟是是大馬學霸！工地挑磚苦念台大醫學系　努力脫貧成ICU名醫

「列車狀強回波」炸出致災性豪雨！屏東雨量近千　吳德榮：不足為奇

豪大雨轟4縣市「高屏6區停班課」　滯留鋒南移北部喘息2天

結婚十年活成「大哥的大哥」！曾是小羅莉⋯現在扭瓶蓋、修車都難不倒

穿雨衣吃火鍋！拿冰淇淋「雨水全滴落」幫客加料　他看傻眼

又神隱21天！南韓稱金正恩一直在元山　美竟捕捉到他「轉往平壤市郊」

談罷韓「給市民決定」　柯文哲撇布局補選：想一想而已

後疫情時代》三大利基支撐科技股表現　1技巧布局「進可攻、退可守」

背負「教練殺手」的原罪　威廉斯心碎悼念恩師史隆

大讚「港版國安法」　台籍人大：解決「台灣問題」值得借鑒！

師傅拆門「裡面都是錢」...秘密基地神境界！網眼尖一看秒噓爆

羅志祥今出關！周揚青新動向曝光　狠拒邀約「全國人覺得我智障」

投保意外險、壽險還不夠！保險業曝光「失能險3大重點」：符合認定等級就理賠

25歲正妹賣淫藏豪宅社區　全套最低價2500！老司機犯眾怒鄰報警抄了

過彎自摔！重機秒啟自動駕駛　他狂奔「375m↑」追不到…網笑：被車拋棄的車主

生活熱門新聞

學生北捷「自動間隔」　網感動推爆

上傳2分鐘「狂吸4萬點閱」！鋼琴YouTuber紅炸

韓自豪退水快　手比「3」神回

豪大雨彈轟4縣市　滯留鋒南移北部喘息2天

醫學系爆冷　一校缺額27人

23日停班停課一覽　高屏6區停班課

一張圖曝高屏雨彈轟炸！鄭明典說話了

產房當廚房！辣媽9分鐘記錄生5寶

曾是蘿莉⋯結婚十年活成「大哥的大哥」

【ICU醫生陳志金1】他是馬來西亞超級學霸　念台大醫學系「因為學費最便宜」

列車狀強回波　造成致災性降雨

成大新冠肺炎檢疫站打烊：最快樂的停業

快訊／雨彈又來了！樹德科大門口前淹成河

「國瑜樹」風雨吹襲倒地　區公所急扶正

更多熱門

相關新聞

積水分不清馬路水溝　大貨車瞬間翻覆

積水分不清馬路水溝　大貨車瞬間翻覆

受西南氣流及滯留鋒面影響，屏東地區23日下起大雨，部分路段嚴重積水，其 中九如鄉三和街有一輛大貨車下午要返回工廠時，因水深分不清路與旁邊水溝，開進水溝內，造成大貨車翻覆，警方獲報趕往處理，已不見駕駛，根據車牌號碼連絡人駕駛，發現他翻車後趕緊打開車門逃生，跑回附近的家中，嚇出一身汗。

韓自豪退水快　手比「3」神回

韓自豪退水快　手比「3」神回

即／屏東雨量達標　來義、春日23日停班課

即／屏東雨量達標　來義、春日23日停班課

5/23大鵬灣－小琉球　2航次全停

5/23大鵬灣－小琉球　2航次全停

雨彈狂炸中南部！台南關閉11處橋樑

雨彈狂炸中南部！台南關閉11處橋樑

關鍵字：

大雨梅雨

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

純潔女友害羞不給碰…他一查驚見「男客名單落落長」！

KTV驚見「包廂四腳獸」！44秒影LINE瘋傳

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

陳其邁奔高雄勘災！網讚：真市長回來了

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

Gogoro設計總監偷吃人妻…還要綠帽夫賠償百萬

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

學生北捷「自動間隔」　網感動推爆

留言「我來自台灣」！Alan Walker回覆了

大牙嫁了！黑澀會九妞妞「4位升格人妻」

上傳2分鐘「狂吸4萬點閱」！鋼琴YouTuber紅炸

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

起床「只有她聞到香味」男星曝隱藏涵義

家門積水不到1小時就退！高雄網友：韓國瑜治水100分

NASA在南極找到「平行宇宙」證據

更多

最夯影音

更多
穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...
送老婦上樓！救護車違停遭檢舉　警依法拖吊...業者：出事誰負責？

送老婦上樓！救護車違停遭檢舉　警依法拖吊...業者：出事誰負責？

7m世界級巨蟒見鏡頭好奇吐信　他近距離拍攝...蛇蛇下秒轉頭走

7m世界級巨蟒見鏡頭好奇吐信　他近距離拍攝...蛇蛇下秒轉頭走

希澈「36歲超強顏值」挑戰連換6髮型　雙馬尾、春麗頭全HOLD住！美翻了～

希澈「36歲超強顏值」挑戰連換6髮型　雙馬尾、春麗頭全HOLD住！美翻了～

鄧紫棋隔離期間模樣曝光　自爆以前減肥方法...人生都變了！！

鄧紫棋隔離期間模樣曝光　自爆以前減肥方法...人生都變了！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面