豪雨強灌！3道路土石坍方淹水　台9、台20台東部分路段全天封閉

▲高雄樹德科技大學前淹水。（圖／記者吳奕靖攝）

記者李宜秦／台北報導

受梅雨鋒面與西南氣流夾擊影響，全台各地昨日與今日都大雨不斷，交通部公路總局表示，截至今日8點，總計道路預警性封閉計2處、道路災阻計4處、道路災情計3處。其中台東台20線、台9線整日封閉，預計明日搶修完畢。

道路預警性封閉共2處，包括高雄市桃源區台20臨105線0K~25K梅山口至天池路段於5月21日15時至25日8時實施預警性封閉。屏東縣三地門鄉台24線27K+600~37K+500德文至神山路段，5月22日18時實施預警性封閉，預計今(23)日9時開放。

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道路災組共4處，包括台中市和平區台8線27K+500裡冷隧道東勢端，上邊坡土石坍方雙向阻斷，預計今(23)日9時搶通；台中市和平區台8線63K+380~420德基路段，上邊坡土石坍方雙向阻斷，預計今(23)日17時搶通。

▲▼ 彰化淹水。（圖／記者唐詠絮攝）

另外還有屏東縣林邊鄉台17線261K+300~261K+600嗂仔口路段，因持續強降雨淹水範圍加大，實施道路全面封閉，視水退情形預計今(23)日14時開放通行；台東縣海端鄉台20線154K栗園路段，道路下陷雙向阻斷，預計明(24)日8時搶通。

道路災情共3處，包括台東縣達仁鄉台9戊線8K+500~8K+550上九華禪寺路段北上上邊坡坍方，佔用北上車道，南下車道單線雙向通行，預計明(24)日7時全線開放通行。

還有屏東縣林邊鄉台17線265K+750~266K佳冬羌園路段因雨量過大，宣洩不及，實施北上外側1車道道路封閉，視水退情形預計今(23)日9時全線開放通行；高雄市旗山區台29線77k+800~79K旗南三路，因土石滑落，實施南下車道封閉，預計今(23)日17時全線開放通行。

▲高雄七賢路淹水。（圖／記者吳奕靖攝）