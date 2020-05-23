韓國瑜自豪「三分鐘退水」！淹水被酸爆　他手比「3」21字神回

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市23日出現驚人雨勢，造成包含仁武、燕巢、楠梓等多處行政區有淹水災情，也因此引發許多民眾抱怨，甚至質疑市府治水是否有效。韓國瑜23日在各地視察時表示，有些淹水處3分鐘、5分鐘內就退水，應該要重視的是積水退的速度，「老天爺要下多少雨不知道，但退水速度就是真功夫。」

受鋒面與西南氣流影響，高雄多處發生淹水災情，市府23日上午由副市長李四川坐鎮災害應變中心，引發外界質疑韓國瑜一早究竟去哪裡。為了澄清，韓國瑜在臉書公布行程，他上午8時就出發到各地視察，上午在三民寶業里抽水站、澄清、澄和路，曹公新圳，楠梓右昌街等，下午則在鳥松區、鹽埕區等地。

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▲韓國瑜23日上午8時就出發到高雄各地視察。（圖／東森新聞）

韓國瑜表示，自己上午8時就開始視察7個淹水點，希望老天下雨可以間歇式性的，不要持續性，再者就是看退水速度，退水速度才是市府努力的真功夫，也提到自己詢問當地民眾退水速度，比較往年是真的退的比較快了，「老天爺要下多少雨不知道，但退水速度就是真功夫。」

韓國瑜在視察過程中透露，儘管瞬間強降雨造成積水，但幾乎都在5分鐘內退水，可見市府清疏近4千公里，治水有相當程度的成效，低窪處等易淹水的地區，未來也會加調抽水機因應，也希望能找出淹水原因加以解決，「高雄市民淹了幾十年，希望兩年半到三年全部解決，請大家多忍耐，市府會盡力做。」

▲韓國瑜自豪的退水速度有改善。（圖／記者吳奕靖翻攝）

針對市長自豪的退水速度，也有部分居民搖頭苦笑，像是梓官區有居民一大早就淹水，拚命掃水好不容易水退了，幾小時後下大雨再度淹水，飽受淹水之苦長達4.5小時，也有七賢路受災居民當面向韓國瑜喊苦，「市長我們很可憐，早上（掃水）到現在」，讓韓國瑜表情瞬間沉重，希望後續數天淹水情況可以改善。

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