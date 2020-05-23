500網友坐爆北車　一動作藏染疫危機！宅神勸：別好了傷口忘了疼

▲警方粗估，大約有500多人響應「坐爆北車」活動。（圖／記者李宜秦攝）

記者張嘉晏／綜合報導

交通部台鐵局因應疫情，禁止民眾於台北車站大廳群聚，隨後還傳出「永久不開放」的禁令，讓網友們號召23日「坐爆北車大廳」以示不滿。對此，「宅神」朱學恒指出隱藏危機，認為現在仍是疫情期間，最好還是小心為上，席地而坐恐隱藏著染疫風險。

網友號召大眾今日「坐爆北車大廳」，還擬定出活動時間表，包含桌遊、海龜湯、市集等，甚至玩起時下最夯的「羅馬競技生死鬥」。

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警方粗估，現場來來去去約有500多人響應，台鐵方則是派出多名志工在一旁舉牌勸導。

▲現場可見有人席地而坐、有人直接躺在地上。（圖／記者黃克翔攝）

面對此景，朱學恒稍早也在臉書發文，他認為現在仍是疫期，根據國外報告，「地板」是傳染病毒的高風險區域，看到這麼多人席地而坐，令他非常擔心，「想抗議最好帶椅子去坐啦！」

朱學恒說，根據美國調查，團隊在武漢一間醫院的加護病房中發現，有一半的醫務人員鞋底都被檢測出新冠病毒，因此地板是個容易被忽略的高汙染區。雖然政府已經開始推動防疫新生活，但他認為風聲鶴唳的防疫日子才剛過去，大家還是要多注意群聚的風險，「不要好了傷疤忘了疼」、「去灌爆龍龍臉書就好啦」。

事實上，交通部長林佳龍19日就表示，車站固然肩負疏運和緊急狀況時疏散的任務，但只要能兼顧，不應僅以單方主觀的「觀瞻」決定公共場所的規定。因此要求台鐵重新評估，疫情後再度開放大廳。

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