陸大型國產兩棲飛機「鯤龍」AG600　下半年青島海上首飛

▲中國大陸自製的鯤龍AG600水陸兩棲飛機，但河面等水道上試飛。（圖／取自中國之聲微博）

記者陳政錄／綜合報導

全國政協、人大兩會召開之際，中國航空工業集團今天宣布，由大陸自主研製的大型滅火、水上救援水陸兩棲飛機「鯤龍」AG600，將於今年下半年在青島開展海上首飛重大試驗，全面推進項目研製進展。

據了解，AG600兩棲飛機自研發以來，已於2017年進行陸上首飛、2018年進行水上首飛；目前，AG600也正式開始海上首飛的前置科目試飛，累計完成172架次、308小時試飛。

▲鯤龍AG600水陸兩棲飛機可能入水上搜救、森林大火滅火等行動。（圖／取自中國之聲微博）

按照中航計畫，推進海上首飛所需轉場航線、試驗空域、陸上機場、海上起降帶選擇，在青島市政府的支持下，海上航運、港口調度，海上救援、醫務救護、秩序維護等各項日常保障及應急保障準備工作正逐步推進。

「鯤龍」AG600是中國大陸為滿足林滅火和水上救援需要，首次自主研製的大型特種用途民用飛機，要求航程遠、續航時間長，可在水源與火場之間多次往返投水滅火，一次最多汲水12噸。

值得注意的是，AG600在執行水面救援行動時，最多可一次性救護50名遇險人員，因此若未來可以成功在海面上進行工作，將有望在大陸沿海城市，投入中遠海水上救援，亦可能與中國海警協作，肩負巡查任務。

近日正值新冠肺炎疫情期間，AG600還曾於5月8日，在內陸的湖北荊門漳河機場，完成今年的首次試飛，為下半年在青島海上首飛預作準備。

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