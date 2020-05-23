華郵曝：川普討論重啟核試爆　尋求中俄三邊協議

▲川普政府正在討論是否重啟核武試爆。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

據一名現任美國高層官員與兩名前任官員透露，川普政府已在討論美國是否該進行1992年以來的首次核試爆。此舉恐在核子俱樂部產生深遠影響，也會打破數十年來暫停試爆的做法。

川普政府才準備退出「開放天空條約」（Treaty on Open Skies），現又傳出討論是否恢復核試爆。1992年簽署、2002年生效的開放天空條約允許35個簽約國之間可彼此進行空中偵察，減少意外開戰的機會。

「華盛頓郵報」指出，核試爆一事是在15日代表最高安全機構的高層官員於一場會議上所提出，此前行政部門官員指控俄羅斯與中國都在進行低當量核試。俄中從事低當量核試的說法未獲公開證據證實，兩國也都否認。

不願具名的高層官員描述這場敏感的核子討論時指出，從談判的角度出發，向俄中展現美國能「快速核試」可能有用，因為華府正尋求一項美中俄三邊協議，控管三大核武強權的核武庫。

會議結論雖未達成要恢復核試的共識，但高層官員表示這項提案「確實一直出現在談話中」；不過另一知情會議人士透露，會議最終仍決定採取別的措施來回應俄中構成的威脅，避免恢復核試爆。

另據兩名知情人士透露，恢復核試爆的討論歧見頗多，特別是來自國家核子安全局（NNSA）；國家核子安全局是為確保美國核武儲量安全的機構。

美國國家安全會議與國家核子安全局等單位都未對此回應或置評。

美國自1992年9月起就沒進行過核試爆，力主防核擴散人士警告，現在恢復恐帶來顛覆性後果。

武器管制協會（Arms Control Association）執行主任金波（Daryl Kimball）說：「這無異開門邀其他核子俱樂部國家跟進，會為一場空前核武競賽開第一槍，也會打亂與北韓領導人金正恩的談判，他很可能再也不會覺得有必要守諾停止核試。」

美國目前仍是唯一在戰時用過核武的國家，但自從1945年以來，已有至少8個國家總計執行過約2000次核試，當中1000多次是美國所為。

美國前總統歐巴馬於2009年任內曾尋求國會批准「全面禁止核子試爆條約」（CTBT），但始終未能如願；川普政府則在2018年核武態勢評估報告裡表明不會推動CTBT批准。

在停止核試爆後，美國均透過「次臨界核試」確保核武能備便與使用。次臨界核試時不產生核子連鎖反應，但可測試核武各部件，由於這種試驗不會導致核爆，外界不易察覺。

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