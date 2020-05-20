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美軍擬在波蘭部署核武　俄羅斯：彈頭回到美國「歐洲才安全」

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▲▼普丁發表國情咨文時，還利用影片說明俄國已經發展一系列的核武，並且無人可擋。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍打算把核武從德國遷到波蘭部署，引發俄羅斯的反彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

由於德國出現要求美軍核武撤出的聲音，讓美國開始研擬在波蘭部署核武。對此俄羅斯外交部發言人扎哈洛娃（Maria Zakharova）回應表示，將核武轉移到波蘭，將會激化俄羅斯與北約之間的關係。

在德國出現美軍撤離核武的聲音之後，美國駐波蘭大使莫斯比赫（Georgette Mosbacher）提議，可以考慮在波蘭部署。雖然波蘭官方對此沒有評論，不過過去波蘭一直有意願讓美國駐軍，並且支付費用。

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，扎哈洛娃對此評論表示，「我方希望華盛頓和華沙意識到這一聲明的危險性，這使俄羅斯與北約之間本就不那麼好的關係被激化，同時威脅到已經因美國退出《中導條約》等單方面行為而削弱的歐洲安全基礎。」

▲俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）9日表示，俄國將限制美國外交官觀摩俄方總統選舉。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）。（圖／達志影像／美聯社）

扎哈洛娃強調，「讓美國的彈頭回到美國才是對加強歐洲安全的真正貢獻。就像俄羅斯早就做了的那樣，使所有核武器回到本國境內。」

俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov) 也在線上記者會上指出，這麼做是直接違反俄羅斯-北約基本文件，而文件中規定，北約有責任在當時和未來，不在成員國與新成員國領土上部署核武器「我懷疑，這一行動是否真的會得到落實」。

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