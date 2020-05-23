要價44億美元匿蹤戰艦「朱瓦特號」　完成艦炮結構性測試

▲「朱瓦特號」是美國海軍最先進的驅逐艦。（圖／取自美國空軍官網）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國海軍第一艘匿蹤驅逐艦「朱瓦特號」（Zumwalt，DDG 1000）要價44億美元（約新台幣1,329億元），曾被外界批是沒有實用價值的高科技武器，但美軍近日完成Mark 46 MOD 2艦炮武器系統（GWS）的結構性測試，足以推翻所有的質疑。

根據《防務新聞》報導，這項測試是由海軍空戰中心武器部（NAWCWD）工程師和艦上水手共同完成的。艦長卡爾森（Andrew Carlson）表示，要想成為一流的匿蹤驅逐艦就必須針對所有系統進行測試，而這次的測試結果無疑向外界證明，朱瓦特號擁有成熟的戰鬥力。

Mark 46 GWS是一種遠程操作的海軍火炮系統，使用30mm高速加農炮、前視紅外感應器、低光電視攝像頭和激光測距儀，可對高速小型的水面目標進行「艦載自衛」。此外，這次的結構性測試評估了船舶結構和電氣部件，是否受到武器射擊衝擊和振動而有所影響，且測量了實彈發射後，對船上人員或相鄰設備否造成任何潛在危險。

值得一提的是，「朱瓦特號」戰鬥系統由貝宜系統（BAE Systems）公司負責研發製作，早前與系統承包商雷神合作，一起共同趕工完成戰鬥系統和安裝的啟動，是美國海軍最先進的驅逐艦，多年來因為成本過高的問題，計畫不斷變更，面臨工期延誤、造價昂貴和系統故障等問題。