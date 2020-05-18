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3點理由！胡錫進建議中國今年軍費正增長　以威攝狂躁的美國

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▲▼普丁發表國情咨文時，還利用影片說明俄國已經發展一系列的核武，並且無人可擋。（圖／達志影像／美聯社）

▲胡錫進此前曾呼籲中國擴充核彈至千枚。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進今（18）日發文指出，兩會即將在本週舉行，其中關於國防預算備受關注，並列出三點理由，去建議國家今年還是要保持軍費的正增長，最後強調他悟出一個道理，就是「中國只有強大到別人不敢用軍事手段來脅迫我們戰略讓步的時候，和平才真正屬於這個國家的人民」。

胡錫進在微博上發文稱，今年碰到了新冠疫情的大災，經濟增長受挫，同時國際形勢面臨冷戰結束以來前所未有的動盪，中國的戰略風險迅速上升。也就是說，中國的軍費無論增加還是減少都有理由，他認為國家此時尤其需要做好戰略統籌，拿出最有利於維護全體中國人民根本利益的最佳方案。

因此他列出三點理由建議，中國還是要在今年保持軍費的正增長。第一，大多數經濟學家都預測，2020年中國經濟全年實現正增長，同時根據國防預算要與國家經濟和財政支出同步適度協調增長的總原則，中國軍費今年正增長是有經濟基礎的。

胡錫進表示，第二，新冠疫情衝擊了全球化的格局和世界秩序，美國變得前所未有的狂躁，那裡的執政精英越來越不掩飾對中國的敵意，以極端方式打壓中國的戰略衝動變得愈發放肆，所以認為中國需要擁有更加強大的軍事力量作為威懾工具，確保美國因為難以承受的巨大成本，而不敢將那些衝動肆意付諸實施。

胡錫進說，第三，中國軍費佔國內生產總值（GDP）比例常年遠低於全球平均水平，由於美國將中國確定為頭號戰略競爭對手所導致的安全形勢的根本性變化，所以中國軍費達到不低於佔GDP的2%，將是中方不得不進行的調整。

「我是當過兵，親歷了兩場戰爭的人，我厭惡戰爭。」不過胡錫進卻堅信一個道理，「中國只有強大到別人不敢用軍事手段來脅迫我們戰略讓步的時候，和平才真正屬於這個國家的人民。」

事實上，胡錫進此前曾表示，中方熱愛和平，有不首先使用核武的承諾，但還是需要有更大的核武庫，去抑制美國的戰略野心和對華衝動，「也許過不了多久，我們就需要有很強大的意志來應對挑戰，而那樣的意志離不開東風和巨浪家族的支撐」，因此「中國需要在較短的時間裡將核彈頭數量擴大到千枚的水平，包括至少要有100枚東風-41戰略導彈。」

▲▼美俄對峙可能引爆核戰爭，成為第三次世界大戰。（圖／達志影像／美聯社）

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