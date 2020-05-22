錢櫃大火6死！董事長練台生涉過失致死　100萬交保並限制出境

▲錢櫃董事長練台生。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

檢警調查錢櫃KTV林森店大火6死悲劇，為釐清是誰決定，或者同意電梯施工的時候，關閉大樓的消防、警報系統，今天首度傳喚錢櫃董事長練台生，練在律師陪同下，接受檢察官2個小時的偵訊後，被以涉嫌過失致死等罪嫌，諭令100萬元交保候傳，並限制出境出海及住居。

4月26日上午10時57分，台北市錢櫃林森店5樓竄出火光，因剛好5樓正在進行電梯工程，5樓以上樓板打通，安全逃生梯的門全被打開，黑煙直接將大樓吞噬，警消到場後緊急疏散200名民眾，6人不幸喪命。

警消調查後發現，起火源疑為5樓儲藏室的插座，當時曾有工人拿著工具進去充電，而大樓的消防、警報等設備全數關閉，導致災情蔓延期間，樓上員工、客人都不及反應逃避也是原因。

北檢先前已經傳喚林森店經理、員工及施工人員，調查店內營運的大小事務，釐清店內消防設備的開啟關閉原因，以及權責歸屬後，分別以10萬到30萬元交保，為釐清錢櫃各店的消防安全責任分工，22日首度傳喚練台生出庭協助釐清案情。

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