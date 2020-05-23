　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男在台南閒晃…警盤查載到「非我轄區」　他在億載金城護城河裸游溺死　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台東李姓男子被二分局警車載往億載金城後，竟逕入護城河裸泳溺斃，引發爭議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台東李姓男子被二分局警車載往億載金城後，竟逕入護城河裸泳溺斃，引發爭議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區億載金城護城5月19日上午傳出有人溺水，消防人員到場發現有一名年約35歲台東李姓男子裸體浮在水面，救起送醫急救不治，轄區四分局據民眾指出，溺者在護城河游泳不久即浮在水中，警方通知家屬指認過程，發現係二分局駕警車載死者前往就離開，李男隨後裸泳溺水死亡。

台南市消防局119勤務中心於5月19日上午9時52分許據報，安平區億載金城護城河（德陽艦那一側）有人溺水，消防局馬上派遣安平消防分隊等6車15人前往搶救。

▲台東李姓男子被二分局警車載往億載金城後，竟逕入護城河裸泳溺斃，引發爭議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防人員到場發現，有一名裸體男子浮在水面臉朝下，即下水將溺者救上岸，但發現該名年約三十五歲的男子已無呼吸心跳等生命跡象（OHCA），馬上以救護車送郭綜合醫院急救，惟經搶救仍宣告不治身亡。

據報案人向消防人員表示，剛剛在億載金城繞著護城河邊走路運動，有看到溺者在護城河內游泳，待走一圈後發現溺者浮在水面，故馬上撥打119報案。台南市警四分局調查發現死者全身裸體，身上沒有明顯致命外傷，現場附近也未發現疑似死者的衣物或交通工具，將擴大搜尋範圍。

由於死者身分不明，經警方採指紋比對，查出死者疑為35歲台東李姓男子，警方聯繫通知家屬從台東過來協助指認，並報檢察官相驗，死屬對死因沒有意見。惟警方在調查過程中，發現死者是由二分局警車送到億載金城，為何二分局警方發現李男行為怪異卻沒有處理，反而跨區載到四分局「放人」，引起爭議。

▲台東李姓男子被二分局警車載往億載金城後，竟逕入護城河裸泳溺斃，引發爭議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對於李男意外溺斃護城河巡邏車載送惹議一事，市警二分局說明指出，5月19日早上8時許，因有民眾報案，有一名男子行為怪異，一直逗留該處不肯離開，希望警方請對方離去，員警到場發現李男設籍台東縣，當時見李男意識清楚，行動正常，可自由活動，員警與李男對答正常順暢，且經詢問男子不願回答住居所及家屬資料，且李男無自傷或傷人情形，警方懷疑李男是否有身心問題，經通報119救護人員到場評估，並不符合強制就醫要件，李男亦非列冊精神疾患，李男也表示不願就醫。

警方勸離李男時，李男表示想前往億載金城附近，警方基於為民服務乃應李男的要求，載他至億載金城周邊，且李男係自行上巡邏車，到達該處後李男即自行下車離去，過程狀況並無異常，員警並不能事前預知李男會裸泳溺斃，也無法強制對方行動。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
全台飯店6月住宿優惠懶人包　客房買一送一、吃住全包1人150
港美女主播留遺書燒炭　送醫突吐大量鮮血亡
想去億載金城！員警「專車載往」　他脫光成浮屍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

25歲正妹賣淫藏豪宅社區　全套最低價2500！老司機犯眾怒鄰報警抄了

快訊／樹幹橫躺「海科館=八斗子」鐵軌　台鐵深澳支線全部停駛

阿公店飲酒「突闖10惡煞」　無辜男右手臂挨一刀：我不認識他

天雨路滑！BMW撞分隔島…輪胎掉路燈倒　男駕駛輕傷　

男在台南閒晃…警盤查載到「非我轄區」　他在億載金城護城河裸游溺死　

連日大雨！基隆外木山5噸巨石崩落撞毀人行道　湖海路搶修恢復通行

高鐵站量體溫爆衝突...黑帽女怒嗆：你針對我！保全90度鞠躬道歉　鐵路警回應了

與夫擁吻訣別！她慘遭「爆頭」死車內　警追基地台定位揭「以命換錢」詐保真相

女遊日月潭落水…下秒不見！友慌張報案　警消水面水下兩路搜救

屏東淹水分不清馬路或水溝　大貨車瞬間翻覆…駕駛開車門逃命

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

送老婦上樓！救護車違停遭檢舉　警依法拖吊...業者：出事誰負責？

7m世界級巨蟒見鏡頭好奇吐信　他近距離拍攝...蛇蛇下秒轉頭走

希澈「36歲超強顏值」挑戰連換6髮型　雙馬尾、春麗頭全HOLD住！美翻了～

鄧紫棋隔離期間模樣曝光　自爆以前減肥方法...人生都變了！！

下麵沒2分鐘就軟、我沒偷吃喔 諧音太鬧！是吃火鍋還是罵人？

騎士轉彎摔車「重機突自動駕駛」 行駛1分鐘才停！網笑：被車拋棄

睡覺也能減肥？5種方法睡好覺 千萬別報復性熬夜、睡前飲酒！

乩童安慰車禍女童...不忍心落淚 土地公上身保證：妹妹也會出院

口罩國家隊女員工偷1萬4千片！一箱一箱扛走轉賣爽賺3萬下場慘

25歲正妹賣淫藏豪宅社區　全套最低價2500！老司機犯眾怒鄰報警抄了

快訊／樹幹橫躺「海科館=八斗子」鐵軌　台鐵深澳支線全部停駛

阿公店飲酒「突闖10惡煞」　無辜男右手臂挨一刀：我不認識他

天雨路滑！BMW撞分隔島…輪胎掉路燈倒　男駕駛輕傷　

男在台南閒晃…警盤查載到「非我轄區」　他在億載金城護城河裸游溺死　

連日大雨！基隆外木山5噸巨石崩落撞毀人行道　湖海路搶修恢復通行

高鐵站量體溫爆衝突...黑帽女怒嗆：你針對我！保全90度鞠躬道歉　鐵路警回應了

與夫擁吻訣別！她慘遭「爆頭」死車內　警追基地台定位揭「以命換錢」詐保真相

女遊日月潭落水…下秒不見！友慌張報案　警消水面水下兩路搜救

屏東淹水分不清馬路或水溝　大貨車瞬間翻覆…駕駛開車門逃命

王中平詭異「額頭摩擦2古椅」　余皓然嚇壞：他說一定要用人體油

同婚登記明滿週年　已4021對完成同婚登記...新北占最多

穿雨衣吃火鍋！拿冰淇淋「雨水全滴落」幫客加料　他看傻眼

又神隱21天！南韓稱金正恩一直在元山　美竟捕捉到他「轉往平壤市郊」

談罷韓「給市民決定」　柯文哲撇布局補選：想一想而已

後疫情時代》三大利基支撐科技股表現　1技巧布局「進可攻、退可守」

背負「教練殺手」的原罪　威廉斯心碎悼念恩師史隆

大讚「港版國安法」　台籍人大：解決「台灣問題」值得借鑒！

師傅拆門「裡面都是錢」...秘密基地神境界！網眼尖一看秒噓爆

羅志祥今出關！周揚青新動向曝光　狠拒邀約「全國人覺得我智障」

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

社會熱門新聞

純潔女友害羞不給碰…他一查驚見「男客名單落落長」！

KTV驚見「包廂四腳獸」！44秒影LINE瘋傳

Gogoro設計總監偷吃人妻…還要綠帽夫賠償百萬

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

員警「專車載往古蹟」...他脫光成浮屍

基女童「夢遊離家」　父一醒來嚇慘

台南蘇大媽挨打了！壯男左勾拳重捶讓她倒退3步

不爽換鎖沒先說　父怒告親兒求償

假警察伸舌進女移工口腔做酒測

台南3樓高路樹壓死女騎士　二哥嘆：4年走4人一切都是命

資優女和嬤雙亡！失聯父突現身索賠

刮中200萬！媽沉迷刮刮樂「退休金、房子全沒了」

砂石車剎不住斷兩半　變折甘蔗

拒絕加入口罩國家隊牟利逾2千萬 檢警調查獲

更多熱門

相關新聞

女遊日月潭落水…下秒不見！警消兩路搜救中

女遊日月潭落水…下秒不見！警消兩路搜救中

南投縣日月潭22日晚發生民眾溺水意外，張姓女子疑欲跳下玩水，怎料落下水後卻不再見到她身影。消防單位獲報後即派員前往救援，但因現場雨勢大、能見度低，昨晚一直都找不到人，因此直到23日早上8時許才再次進行2次搜救。

員警「專車載往古蹟」...他脫光成浮屍

員警「專車載往古蹟」...他脫光成浮屍

陳其邁奔高雄勘災！網讚：真市長回來了

陳其邁奔高雄勘災！網讚：真市長回來了

陳其邁深夜直奔台南、高雄勘災　呼籲民眾嚴防大雨、土石流

陳其邁深夜直奔台南、高雄勘災　呼籲民眾嚴防大雨、土石流

台南市先進運輸系統新選項

台南市先進運輸系統新選項

關鍵字：

台南安平裸男溺水警車億載金城

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

純潔女友害羞不給碰…他一查驚見「男客名單落落長」！

KTV驚見「包廂四腳獸」！44秒影LINE瘋傳

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

陳其邁奔高雄勘災！網讚：真市長回來了

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

Gogoro設計總監偷吃人妻…還要綠帽夫賠償百萬

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

學生北捷「自動間隔」　網感動推爆

留言「我來自台灣」！Alan Walker回覆了

大牙嫁了！黑澀會九妞妞「4位升格人妻」

上傳2分鐘「狂吸4萬點閱」！鋼琴YouTuber紅炸

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

起床「只有她聞到香味」男星曝隱藏涵義

家門積水不到1小時就退！高雄網友：韓國瑜治水100分

NASA在南極找到「平行宇宙」證據

更多

最夯影音

更多
穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...
送老婦上樓！救護車違停遭檢舉　警依法拖吊...業者：出事誰負責？

送老婦上樓！救護車違停遭檢舉　警依法拖吊...業者：出事誰負責？

7m世界級巨蟒見鏡頭好奇吐信　他近距離拍攝...蛇蛇下秒轉頭走

7m世界級巨蟒見鏡頭好奇吐信　他近距離拍攝...蛇蛇下秒轉頭走

希澈「36歲超強顏值」挑戰連換6髮型　雙馬尾、春麗頭全HOLD住！美翻了～

希澈「36歲超強顏值」挑戰連換6髮型　雙馬尾、春麗頭全HOLD住！美翻了～

鄧紫棋隔離期間模樣曝光　自爆以前減肥方法...人生都變了！！

鄧紫棋隔離期間模樣曝光　自爆以前減肥方法...人生都變了！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面