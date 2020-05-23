男在台南閒晃…警盤查載到「非我轄區」　他在億載金城護城河裸游溺死　

▲台東李姓男子被二分局警車載往億載金城後，竟逕入護城河裸泳溺斃，引發爭議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區億載金城護城5月19日上午傳出有人溺水，消防人員到場發現有一名年約35歲台東李姓男子裸體浮在水面，救起送醫急救不治，轄區四分局據民眾指出，溺者在護城河游泳不久即浮在水中，警方通知家屬指認過程，發現係二分局駕警車載死者前往就離開，李男隨後裸泳溺水死亡。

台南市消防局119勤務中心於5月19日上午9時52分許據報，安平區億載金城護城河（德陽艦那一側）有人溺水，消防局馬上派遣安平消防分隊等6車15人前往搶救。

消防人員到場發現，有一名裸體男子浮在水面臉朝下，即下水將溺者救上岸，但發現該名年約三十五歲的男子已無呼吸心跳等生命跡象（OHCA），馬上以救護車送郭綜合醫院急救，惟經搶救仍宣告不治身亡。

據報案人向消防人員表示，剛剛在億載金城繞著護城河邊走路運動，有看到溺者在護城河內游泳，待走一圈後發現溺者浮在水面，故馬上撥打119報案。台南市警四分局調查發現死者全身裸體，身上沒有明顯致命外傷，現場附近也未發現疑似死者的衣物或交通工具，將擴大搜尋範圍。

由於死者身分不明，經警方採指紋比對，查出死者疑為35歲台東李姓男子，警方聯繫通知家屬從台東過來協助指認，並報檢察官相驗，死屬對死因沒有意見。惟警方在調查過程中，發現死者是由二分局警車送到億載金城，為何二分局警方發現李男行為怪異卻沒有處理，反而跨區載到四分局「放人」，引起爭議。

對於李男意外溺斃護城河巡邏車載送惹議一事，市警二分局說明指出，5月19日早上8時許，因有民眾報案，有一名男子行為怪異，一直逗留該處不肯離開，希望警方請對方離去，員警到場發現李男設籍台東縣，當時見李男意識清楚，行動正常，可自由活動，員警與李男對答正常順暢，且經詢問男子不願回答住居所及家屬資料，且李男無自傷或傷人情形，警方懷疑李男是否有身心問題，經通報119救護人員到場評估，並不符合強制就醫要件，李男亦非列冊精神疾患，李男也表示不願就醫。

警方勸離李男時，李男表示想前往億載金城附近，警方基於為民服務乃應李男的要求，載他至億載金城周邊，且李男係自行上巡邏車，到達該處後李男即自行下車離去，過程狀況並無異常，員警並不能事前預知李男會裸泳溺斃，也無法強制對方行動。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！