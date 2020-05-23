想去億載金城！員警「專車載往」　他脫光成浮屍...生前在路邊玩積水

▲李男溺水生亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者劉維榛／綜合報導

19日上午，台南國家一級古蹟億載金城護城河發現一具全裸男屍，檢警相驗後，判斷是生前落水，排除他殺。其實悲劇發生前，台南市警第二分局警員曾與李姓死者接觸，35歲李男直言想去億載金城，警方「為民服務」專車載送，豈料再接獲消息，卻已發生溺斃憾事。

據了解，李男非當地人，16日與家人來台南辦完事後，透露想一個人旅遊，拿了3000元當作生活費，家人交代玩完後再自行返家，殊不知卻從此天人永隔。

警方指出，19日早上8時許接獲民眾倒地消息，結果到場發現李男赤裸上半身，還在路邊玩積水，礙於他沒受傷也沒有傷人舉止，員警只能給予勸離。沒多久，李男竟跑到私人民宅的地下室玩水，警方2度勸導，就怕會嚇到居民。

▲消防人員前往救起。（圖／記者林悅翻攝）

李男回應，想去億載金城遊玩，員警順應民意，便以警車載往到定點後離去。結果9時許，有民眾向消防人員求救，表示邊走路運動時，曾看到溺者在護城河內游泳，待走一圈後發現溺者浮在水面。李男被救上岸發現已無呼吸及心跳，送至郭綜合醫院急救仍回天乏術。

事後，轄區的第四分局調閱監視器，發現李男走進億載金城時，僅穿1條內褲，但將屍體打撈上岸時，內褲卻已不見蹤影。