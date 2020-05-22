▲ 收回五股社區強占之公有土地，新北市府祭出鐵腕執法捍衛公權力。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市五股區成泰路四段的龍形天廈社區強占公有地、私畫車位並設花圃為路障，嚴重妨礙公車停靠，影響候車民眾安全；新北市府22日上午施展鐵腕，清除路障、收回公有土地，過程中住戶一度企圖阻擾，以維護民眾安全，捍衛執法、伸張公權力。

交通局交通管制工程科長陳建成指出，社區前為公用道路用地，遭社區擺設水泥花圃路障，並私設停車位，妨礙公車停靠，不僅影響民眾等候公車的安全，更使路口成為車禍熱點。據新北市警察局統計，該路段自2019年至今計發生275件交通事故，其中A2車禍即「造成人員受傷或超過24小時死亡交通事故」達74件。

▲ 新北市府22日上午施展鐵腕，清除路障、收回公有土地。

交通局2019年起與社區協商，社區提出土地鑑界、消防安全、違法設置公車站等問題，意圖阻擾，並懸掛抗議布條，抨擊市府；市府經跨局處協商決定施展鐵腕，收回公有土地，以捍衛執法、伸張公權力。

22日起由交通局、養工處、消防局、警察局、五股區公所、台電等，同步進行公用道路整平、花圃路障清除、違停車輛拖吊和紅線、標線型人行道的劃設，公車停靠區將退縮至公有地內，並設置公車候車亭，讓等公車的民眾更安全；此外也將改善該路段交通動線，增開分隔島缺口分流並調整號誌，避免轉彎車輛影響車流順暢。

交通局表示，台電和消防局也將配合4柱電桿和消防栓的遷移，預計6月底全部完工，還路於民。

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