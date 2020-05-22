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台南豪雨老翁夜巡工地未歸　永康警急尋回獲家屬感激

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▲台南市永康分局永信派出所員警，冒大雨在永康區中正路發現吳翁牽著機車走在昏暗街道，警方先協助吳翁上巡邏車，並徒步牽著吳翁機車放置安全地方。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康分局永信派出所員警，冒大雨在永康區中正路發現吳翁牽著機車走在昏暗街道，警方先協助吳翁上巡邏車，並徒步牽著吳翁機車放置安全地方。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市22日凌晨下著豪雨，1名78歲吳姓老翁，因失智認知有誤，心繫工地安維，自行騎車外出巡視卻未歸，吳翁兒子擔心父親安危，向永康分局報案求救，警方展開搜尋，不到1小時就在中正路發現吳翁，吳翁當時牽著機車走在昏暗街道上相當危險，警方先協助吳翁上巡邏車，並徒步牽著吳翁機車放置安全地方。

21日晚上豪雨來襲，1名吳姓男子於22日凌晨0時20分走入永信派出所，表示其父親21日晚上自行騎機車外出，直到深夜都未返家，而自己又遍尋不著，深怕發生意外。

▲台南市永康分局永信派出所員警，冒大雨在永康區中正路發現吳翁牽著機車走在昏暗街道，警方先協助吳翁上巡邏車，並徒步牽著吳翁機車放置安全地方。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警員謝冠陞、葉紘維受理後立即調閱監視器，研判其吳姓老翁應該還在永康區繞行，立即開巡邏車前往出沒地點附近搜尋，當行經中正路高速公路涵洞下時，昏暗中發現有個身影正牽著機車在路旁行走，下車查看果然就是吳翁，趕緊讓已被雨淋濕透的吳翁上巡邏車休息，而吳翁的機車當時因故障發不動，員警將機車牽到附近店家外停放，方便家屬領回，也避免影響交通。

▲台南市永康分局永信派出所員警，冒大雨在永康區中正路發現吳翁牽著機車走在昏暗街道，警方先協助吳翁上巡邏車，並徒步牽著吳翁機車放置安全地方。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經了解，吳姓老翁患有失智症，而年輕時為建築工人，所以看到外面下著豪雨，心裡擔心工地的狀況，要欲前往巡視，這份敬業精神令人感佩，但他早就退休，根本沒有在工地工作，是因失智的關係造成他認知有誤而冒著豪雨外出。吳翁兒子到派出所接父親時，十分感謝警方的積極協助，所長許葆鑫也建議家屬，可至永康分局防治組登記愛心手鏈，避免再次走失。

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