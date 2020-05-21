「專找有錢姐姐下手」　輕熟女分手控小男友偷鑽戒恐嚇：小心踢鐵板

▲1名輕熟女懷疑鑽戒被小男友偷走，在IG貼限時動態要大家小心，結果挨告。（示意圖／視覺中國）

記者劉昌松／台北報導

台北1對姊弟戀失和分手後，女方在IG貼出限時動態，在1段夜店影片下方指名主角「專找有錢姊姊下手」、「偷我鑽戒」，另外私訊男方「我在台北認識的人比較多，小心踢到鐵板」，男方心生恐懼提告，台北地檢署21日依誹謗、恐嚇等罪起訴女方，至於鑽戒失竊事件，另案偵辦中。

據了解，本案女方30多歲，自稱家族事業橫跨兩岸都有生意，幾年前和年紀較小的男方認識後交往，後來因故分手，女方指控男方涉嫌在2019年間，偷走她的鑽戒不還，男方則矢口否認，並稱自己家境不錯，不需要靠做這種事情。

不過女方氣不過，除了提告竊盜外，還上IG貼了1段夜店影片，鏡頭一直追著1名男子的行蹤左右擺動，影片雖未註明男子身分，但下方寫著「那個偷我鑽戒的人」，「小心這個人專挑有錢姐姐下手」，雖然這則限時動態馬上就消失了，仍有人疑似因為看了影片，打電話要男方「欠了東西不要不還」。

男方除了控告誹謗外，也指控女方曾用WECHAT私訊，要他小心踢到鐵板，「我在台北認識的人比較多」，女方辯稱自己沒有指名道姓，誰心裡有鬼自己對號入座，仍被檢察官依據相關事證，起訴誹謗、恐嚇等罪，至於鑽戒失竊案，正分另案偵辦中。

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