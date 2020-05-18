聽到沒房沒車月薪3萬…「清純女不演了」撿起巨砲開轟！網笑翻：被假帳號汙辱

▲以為有豔遇送上門，結果被砲一身灰。非當事人。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者黃可昀／綜合報導

現代不少女性在選擇對象時，會先看男方有沒有房產或汽車，藉此判斷經濟能力。一名男網友日前收到陌生女子私訊，對方開頭就單刀直入地問「有女友嗎？」接下來一連串訊問式逼問，最後甚至宛如撿到巨砲，直接開嗆「要車沒車，要房沒房，一個月才賺那麼少，活該你單身！」

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》心碎寫下，「我再也不相信愛情了…」之所以會這麼沮喪不是因為單身，而是找不到女朋友卻還無辜被嗆。從對話紀錄來看，一名清純黑髮的陌生女子主動私訊他，開頭就說想認識他，還問有沒有女友，意圖相當明顯，讓他心頭一震，以為幸福自己來敲門。

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▲單身還要被嘴。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



他立刻把握住機會謙虛回應，「我長這麼醜，妳覺得有女友嗎？」女子不失禮貌地安慰，「醜沒關係，你開什麼車？有房嗎？」、「都沒有？一個月薪水多少？」原本態度都還很積極友善，直到得知原PO月薪3萬且沒房沒車，下秒馬上不演了，撿起巨砲開轟「要車沒車，要房沒房，一個月才賺那麼少，活該你單身！」令原PO相當錯愕卻又無法反駁。

對話曝光不到1天已突破6000網友按讚，大家紛紛同情地說，「抱歉，但是笑出來」、「笑死，被假帳號羞辱」、「以為春天來了結果是颱風」、「我連私都沒人私，你贏了」、「這人是軍火商嗎哈哈哈哈哈」。