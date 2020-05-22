華碩ROG Phone 3疑似現身Geekbench與Wi-Fi聯盟！最快下半年亮相

▲華碩ROG Phone 3消息釋出。圖為ROG Phone 2。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合報導

備受期待的華碩電競手機ROG Phone 2後繼機款ROG Phone 3消息釋出，據外媒透露，該機款已通過Wi-Fi Alliance的認證，而其跑分結果也悄悄地出現在GeekBench 5的列表中。

初代ROG Phone於2018年6月推出，其後繼機款ROG Phone 2則於一年後的2019年7月亮相。從日期推測，目前已接近新一代ROG Phone的更新周期了，若不出意外的話，新一代機款有可能於今年下半年推出。

據科技新聞媒體《MySmartPrice》釋出的GeekBench跑分，這款代號為「ASUS_I003DD」的機款，單核跑分成績為902，多核則為3074，從運作時脈來看，該機款應搭載高通Snapdragon 865晶片，配備8GB RAM。

▼疑似華碩ROG Phone 3的Geekbench跑分。（圖／翻攝自MySmartPrice）

此外，Wi-Fi Alliance的認證網站上找到了相同型號的資料，透露該機款將支援Wi-Fi 6與Bluetooth 5.1。

▼疑似華碩ROG Phone 3的Wi-Fi Alliance認證。（圖／翻攝自MySmartPrice）

回顧此前，ROG Phone 2的代號為「1001D」，與此次被爆出的「1003DD」從代號上看來非常相似，因此有理由相信「1003DD」應該就是華碩ROG的新一代電競手機ROG Phone 3。

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