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只要有心國際交流不停歇！　黃偉哲與日本山形市長空中視訊相見歡！

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▲台南市長黃偉哲心日前寄出護目鏡跟口罩墊片等醫療防疫物資至日本友誼城市，山形市佐藤孝弘市長以視訊的方式，向黃偉哲市長表達感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲心日前寄出護目鏡跟口罩墊片等醫療防疫物資至日本友誼城市，山形市佐藤孝弘市長以視訊的方式，向黃偉哲市長表達感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲心繫日本疫情，日前寄出護目鏡跟口罩墊片等醫療防疫物資至包括山形市、青森縣、滋賀縣等日本9個友誼城市以及7個友好城市，以實際行動推展「Tainan Can Help」的溫暖援助，獲得各城市給予正面回饋，因應疫情關係，日本友誼市山形市佐藤孝弘市長以視訊的方式，22日向黃偉哲市長表達感謝。

日本佐藤市長表示，首先感謝偉哲市長百忙之中參與視訊會議，去年11月帶領市民團訪問台南時，受到黃市長及諸位熱烈歡迎，再表謝意。此次黃偉哲市長熱心捐贈的300個防霧護目鏡及400片口罩墊片，會直接提供給治療新冠肺炎醫療現場人員使用。物資箱上所寫的：「台南助您 一起渡過難關！台臺南給您力量」文字，令人備感溫暖，深深感受到雙方的情誼堅定不移。山形市將與市民同心渡過這次難關，儘早恢復正常生活，謹祝彼此能一同渡過此次危機，重啓兩市的交流，未來帶著微笑再見。

黃偉哲市長表示，首先感謝佐藤市長的熱情邀約一同視訊會面，接著感謝佐藤市長熱情回應台南市前次寄去的臺南好麵組合，並回贈山形酒廠釀造的當地特產日本酒，延續台南市與山形市交流的成果，證明了只要有心，交流不會因為疫情而中斷。另外山形市新冠肺炎防疫效果良好，目前只有7例確診，而台南是全台六都中確診人數最少的城市，總共有16例確診，其中15例為境外移入，只有1例本土案例。

▲台南市長黃偉哲心日前寄出護目鏡跟口罩墊片等醫療防疫物資至日本友誼城市，山形市佐藤孝弘市長以視訊的方式，向黃偉哲市長表達感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，很高興日本安倍首相已解除緊急命令，代表日本疫情正慢慢恢復；臺灣的疫情亦逐漸趨緩，已有39天沒有本土病例，口罩等防疫物資出口禁令也即將解除。此次台南市先將無出口限制的防霧護目鏡及口罩墊片寄到日本，未來待口罩出口禁令解除，期望寄送醫療用口罩支援山形市及其他友好的日本城市。

黃偉哲市長進一步指出，雖然現在還無法有實際面對面的互動交流，期待不久的將來能恢復正常生活，也盼望山形市及日本其他城市能夠早日渡過這次難關，下次在台南及山形與佐藤市長及諸位日本好朋友見面。山形市加油！日本加油！

日本山形市長佐藤孝弘，自2017年締盟以來，每年11月台南國際旅展期間皆親自率團來訪，去年更特地組了60人的大規模市民參訪團到台南來交流。今日與山形市長一同視訊的副議長長谷川幸司，今年1月亦率領當地中學生棒球隊聯軍到臺南參加巨人盃。本市城市外交顧問野崎孝男先生身兼兩市交流推進顧問，日前亦捐贈山形市口罩，雙方互動交流可說是非常積極頻繁。

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