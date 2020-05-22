屏東來義丹林村為土石流紅色警戒區　公所緊急撤離153人

▲屏東縣來義鄉公所22日下午展開預防性撤離作業 。（圖／記者陳崑福翻攝 以下同）

記者陳崑福／屏東報導

農委會水土保持局發布屏東縣來義鄉丹林村為土石流紅色警戒區，來義鄉鄉公所22日下午3時決定預性撤離來義等村民153人，由鄉長莊景星率同潮州警消人員與軍方人員進行這項作業。

▲▼勤前教育、撤離。



而屏東縣縣災害應變中心自昨21日16時成立「0521豪雨災害應變中心」二級開設以來，共受理12件積淹水、7件道路土石崩落、2件路樹倒塌、6件其他等27件案；

其中三地門鄉及霧台鄉一度有2258戶，因Nr29瞶線因椰子樹倒塌碰觸線路，導致跳脫停電，經台電公司工程人員搶修，已在下午3時28分全部恢復供電。

台24線33公里500公尺處發生落石掉落及路樹橫倒路面交通受阻，已於情除完畢，恢復通行。屏31縣道往三地門德文村道路土石坍方及德文村北巴部落第6鄰路段有落石部分，於15時清理完成，已可通行。

目前屏106線2公里~3公里泰武鄉武潭段及屏35縣4.8公里道路土石崩落實施預防性封路措施。谷佳聯外道路2公里-4.3公里多處落石，交通中斷。

在集水區累積雨量27.9mm，牡丹水庫水位127.02公尺(滿水位142公尺)、有效蓄水量1040方公尺(蓄水率39.30%)。

來義鄉山區雨勢不斷，鄉長莊景星3時決定對來義、義林兩村及丹林村第5鄰採取預防性撤離措施，共要撤離153位住戶，來義村76人、義林村60人、丹林村5鄰17人。

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