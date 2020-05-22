國民黨批追殺韓國瑜　民進黨嗆「阻罷韓」：若政績好為何高雄市民有意見？





▲高雄市長韓國瑜面臨罷韓危機。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案6月6日登場，不過，國民黨方面確是動作頻頻，22日由國民黨團總召林為洲、書記長蔣萬安等人召開「不擇手段！國家機器追殺韓國瑜」記者會。對此，民進黨發言人顏若芳反嗆藍營是在阻擾罷韓，質疑若韓國瑜真的政績好，為何還有這麼多高雄市民對他有意見。

顏若芳表示，高雄市長罷免案，是由高雄市民自主發起的公民活動，就該由高雄人民自行決定自己市長的去留，任何的政黨都應該尊重高雄市民的權利。今天看到國民黨立院黨團大動作召開記者會，傾全黨之力試圖影響高雄市民的公民權行使，干擾高雄人民公民權行使的自主性，令人遺憾。

顏若芳提到，媒體報導指出包含高雄投開票所的減少、司法訴訟企圖阻止罷免舉行、甚或有關高雄市勞工局已補助介入讓工會研習營提早到6月6日舉辦、高雄市民政局長利用公職發訊息，鼓吹不要去投票，讓出來投票的人有壓力等等，都不禁讓人擔心高雄市民行使公民權利被影響。

顏若芳強調，6月6日的罷免投票，是透過高雄市民自主連署，使得罷免案能夠通過成立，「我們不禁要問國民黨，若韓國瑜市長政績真的良好，為何會有這麼多高雄市民對其市政表現有意見，建議國民黨應該敞開心胸，勇於面對高雄民意，好好規勸韓市府不要再想方設法阻擾高雄市民的公民權行使。」

顏若芳表示，選舉與罷免是憲法所保障的人民參政權，是屬於人民的基本權利，無論如何都不容任何人、任何機關、任何團體剝奪及阻撓。民進黨絕對尊重高雄人民自主公民權行使，呼籲高雄市民，勇敢捍衛自己的公民權行使，6月6日踴躍出門或返鄉參與投票。